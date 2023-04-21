Berat Albayrak’ın Türk ekonomisini garanti altına alan tarihi hamlesi: Ülkenin 350 ton altını yurt dışından nasıl getirildi? İşte perde arkası

Benzer bir tarifeyi 10 yıldır bize uygulamak istiyorlar... Yıl 2013… Türkiye, IMF'ye olan borcunu bitirmiş. Dolar, faiz, enflasyon en düşük seviyelere gerilemiş. Adeta birileri düğmeye basıyor ve Recep Tayyip Erdoğan bir sokak darbesiyle devrilmek isteniyor! Arkasından gelen yargı darbesi, barikat eylemleri, askeri darbe… Küresel emperyalizm Türkiye'nin kendi çizdiği istikametin dışına çıkmasını engellemek için her yolu denedi. Türkiye direndi.

Saldırıların dozu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtiğimiz 2018'den sonra daha da arttı. Çünkü Türkiye vites büyüttü.