Berat Albayrak ’yaptırmayız’ denileni yaptı! Türkiye 70 yıllık nükleer enerji hayaline bugün kavuşuyor

Bir başka örnek ise Fransa. Türkiye'nin nükleer için adım attığı yıllarda Fransa'da bu konuyla ilgili en ufak bir çalışma bile yoktu. Oysa bugün Fransa, dünyanın en büyük net elektrik ihracatçısı ve bundan yılda 3 milyar euronun üzerinde kazanç elde ediyor. Elektriğinin yaklaşık yüzde 70'ini nükleer enerjiden elde ediyor.

Dünya, elektriğinin yüzde 10'u nükleerden elde ediliyor. Bugün 32 ülkede toplam 423 reaktör düşük karbonlu ve kesintisiz elektrik üretimini sağlıyor.

Yani Türkiye bugün sadece bir nükleer santrale değil yaklaşık 70 yıllık verdiği mücadelelerle büyük bir hayaline kavuşuyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasına ilk taze nükleer yakıt bugün Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle teslim edilecek.