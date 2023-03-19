Türkiye'nin enerjideki "Kızılelması" bor karbür tesisi! Tarihi projenin temelini Berat Albayrak attı! İşte rakamlar ışığında dikkat çeken o gerçek
Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi bugün Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyete başlayacak. Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak, savunma sanayisinin gücüne güç katacak. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından temelli atılan tesis, Türkiye'nin gelecekteki en önemli enerji gücü olacak. Sabah Gazetesi'nin yazarı Dilek Güngör bugünkü köşesinde Albayrak tarafından hayata geçirilen bu kıymetli projenin perde arkasını dikkat çeken rakamlarla anlattı.
İşte Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün "Enerjinin Kızılelması" başlıklı güne damgasını vuran o yazısı:
2018 yıldıydı… Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Türkiye'yi yeni bir lige taşıyacak 'Milli Enerji ve Maden Politikası' adıyla stratejiyi çizmişti… 2019 sonunda da Balıkesir Bandırma'da Bor Karbür Tesisi'nin temelleri atılmıştı… Bugün o stratejinin meyvesi ete kemiğe büründü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor…
80 milyon dolar yatırımla kurulan tesisle, dünyanın en büyük ve en kaliteli bor rezervine sahip olan Türkiye, ilk defa cevher, borik asit ve bor karbür değer zincirini tamamlamış olacak.
Açılış öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer ile tesisi gezme fırsatı bulduk.
Bakan Dönmez, bor üretiminde geçilen stratejik yapıyı 'Enerjinin Kızılelması' olarak tanımlıyor. Sloganın da 'Cevherden Mücevhere' olarak belirlendiğini söylüyor.
Çok doğru…
Neden mi?
Birkaç rakamla bunu özetleyeyim…
Türkiye 1960'lara kadar boru sadece cevher olarak satıyordu. Daha sonra dünyanın yüzde 74'üne sahip olduğu bor cevherini işleyerek borik asit haline getirdi. Şimdi başka bir aşamaya geçilip, bor karbür üretimine başlandı.
Cevher halinde satıldığında tonu 120-150 dolar olan bor, borik asit haline getirildiğinde tonu 1.000- 1.200 dolara çıkıyor. Bor karbürün tonu ise 35 ila 45 bin dolar. Hele hele bor karbürden zırh yaparsanız, bu rakamlar 300 bin dolara kadar yükseliyor.
Yatırımın katma değerine bakar mısınız?
Düşünsenize, bor cevherindeki katma değer borik asitte 7 katına, bor karbürde 300 katına, bor karbürün kullanıldığı zırh sektöründe 2.000 katına, hatta roket nozulu yapımı sektörlerinde 35 bin katına çıkmış oluyor.
Tesiste üç bina var.
Birinde borik asit ve bor oksit gibi rafine bor ürünleri elektrotlarla 2.500 derece sıcaklıkta bor karbür haline getiriliyor. Daha sonra bu ürün yeraltından soğutulacağı ikinci binaya geliyor. İki gün soğutulduktan sonra birbirine vurdurularak toz haline dönüştürülüyor. Son binada ise içindeki metal içeriklerden temizlenerek nihai ürün haline sokuluyor.
Peki bor karbürden bir sonraki aşama ne derseniz?
Bakan Dönmez piramidin en tepesinde 'nanobor' olduğunu söylüyor.
Belli ki, o noktaya geldiğimizde Türkiye nükleer anlamda başka bir lige geçecek.
Henüz nanobor için erken olsa da Enerji Bakanlığı'nda o kararlılık var.
Heyecan verici, ülke adına gururlandıran gelişmeler bunlar…
Emeği geçenlere teşekkürler…
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar bu hafta var mı? Yeni bölüm tarihi...
- 14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU | Hangi parti önde, oy oranları nasıl, fark yüzde kaç? Ak Parti, MHP, CHP, İyi Parti...
- Kısmetse Olur Sedat Polat kimdir, nereli, mesleği ne? Kısmetse Olur Sedat'ın çıkardığı şarkılar!
- ChatGBT nedir, ne işe yarıyor? Yapay Zekanın tehdit ettiği meslekler hangileri? İnsanların yerini alabilir...
- 18 Mart Evde Bakım Maaşı hangi illerde yattı? 2023 ZAMLI Evde Bakım Maaşı yatan İLLER LİSTESİ! e-Devlet sorgulama ekranı
- Yapı Kredi çalışanı Efe Demir kimdir, ne iş yapıyordu? İntihar eden EFE DEMİR'in yazdığı mektup...
- Süper hücre fırtınası olayı nedir? Süper hücre ne demek, neden oluşur?
- Türklerin kökeni nereden geliyor, İLK TÜRK kim? Soy Ağacı Ortaya Çıktı! Şehir şehir liste...
- PTT Kargo çalışma saatleri 2023 | PTT hangi günler açık, kapalı? Hafta içi, hafta sonu mesai saatleri
- 18 Mart Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar açıklandı?
- 18 Mart ALTIN FİYATLARI BUGÜN ne kadar oldu, düştü mü? Çeyrek, yarım, tam, ata CANLI ALTIN KURU
- TOKİ Tuzla engelli kura sonuçları 2023! Konut kazananların İSİMLERİ! TOKİ Tuzla sonuç sorgulama ekranı e-devlet