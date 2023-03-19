Türkiye'nin enerjideki "Kızılelması" bor karbür tesisi! Tarihi projenin temelini Berat Albayrak attı! İşte rakamlar ışığında dikkat çeken o gerçek

İşte Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün "Enerjinin Kızılelması" başlıklı güne damgasını vuran o yazısı:

2018 yıldıydı… Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Türkiye'yi yeni bir lige taşıyacak 'Milli Enerji ve Maden Politikası' adıyla stratejiyi çizmişti… 2019 sonunda da Balıkesir Bandırma'da Bor Karbür Tesisi'nin temelleri atılmıştı… Bugün o stratejinin meyvesi ete kemiğe büründü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor…

80 milyon dolar yatırımla kurulan tesisle, dünyanın en büyük ve en kaliteli bor rezervine sahip olan Türkiye, ilk defa cevher, borik asit ve bor karbür değer zincirini tamamlamış olacak.