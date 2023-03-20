Berat Albayrak döneminde Türkiye’nin emarı çekildi! Türkiye’nin ilk Bor Karbür Tesisi’ni A Haber’de değerlendirdiler: Ülkenin kaderine tesir eden...

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Önümüzdeki dönem küresel sistem için enerji denkleminin ülkeler arasındaki ilişkileri belirgin şekilde şekillendirdiği ve bu nedenle de belki de savaşlara kadar verebilecek olayların altyapısının kurgulandığı bir dönem. Rusya-Ukrayna savaşı sırasında enerji fiyatlarının geldiği yeri biliyoruz.

Türkiye'nin milli enerji politikası noktasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde bir Yeşil Kitap olarak Sayın Berat Albayrak'ın ortaya koyduğu çerçeve son derece önemliydi. Bu Türkiye'nin hem kendi imkan ve kabiliyetlerinin harekete geçirilmesi hem bulanlar her zaman arayanlardır ilkesinden hareketle ülkenin doğal gaz ve petrolle ilgili makus tarihini yenmeye dönük iradesi ki sondaj ve aramayla ilgili altyapıyı tesis edecek gemilerin alınması sürecinden bahsettiğim çok açık ve aynı zamanda belli kaynaklar sizde olmayabilir olan yerlere gider iş birliği yapar ülkenize getirilmesini de sağlarsınız. Bugün dünyanın birçok ülkesi enerji açısından fakir ama enerji zengin yerlerde son derece sağlam yatırımları var.