Berat Albayrak döneminde Türkiye'nin emarı çekildi! Türkiye'nin ilk Bor Karbür Tesisi'ni A Haber'de değerlendirdiler: Ülkenin kaderine tesir eden...
Türkiye’nin ilk Bor Karbür Tesisi açıldı. Tesis ekonomiye ne kazandıracak? Bu süreçte neler yaşandı? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, konu ile ilgili detayları anlattı.
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın Milli Enerji ve Maden Politikası sayesinde Türkiye'nin ilk Bor Karbür Tesisi'nin temeli 2019'da atılmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4 yıl sonra tamamlanan tesisi hizmete açtı. Türkiye'nin ilk Bor Karbür Tesisi ekonomiye ne kazandıracak?
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Önümüzdeki dönem küresel sistem için enerji denkleminin ülkeler arasındaki ilişkileri belirgin şekilde şekillendirdiği ve bu nedenle de belki de savaşlara kadar verebilecek olayların altyapısının kurgulandığı bir dönem. Rusya-Ukrayna savaşı sırasında enerji fiyatlarının geldiği yeri biliyoruz.
Türkiye'nin milli enerji politikası noktasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde bir Yeşil Kitap olarak Sayın Berat Albayrak'ın ortaya koyduğu çerçeve son derece önemliydi. Bu Türkiye'nin hem kendi imkan ve kabiliyetlerinin harekete geçirilmesi hem bulanlar her zaman arayanlardır ilkesinden hareketle ülkenin doğal gaz ve petrolle ilgili makus tarihini yenmeye dönük iradesi ki sondaj ve aramayla ilgili altyapıyı tesis edecek gemilerin alınması sürecinden bahsettiğim çok açık ve aynı zamanda belli kaynaklar sizde olmayabilir olan yerlere gider iş birliği yapar ülkenize getirilmesini de sağlarsınız. Bugün dünyanın birçok ülkesi enerji açısından fakir ama enerji zengin yerlerde son derece sağlam yatırımları var.
Ve tabii ki Milli Maden Politikası… Bor Türkiye'de hep hikayesi konuşulan gerçekleri maalesef gizlenen bir konu oldu hatta küçümsendi. Dünyadaki bor rezervinin yüze 73'ü Türkiye'de ve bor stratejik bir ürün. Boru bildiğiniz ham bir maden olarak bir tuz diyebileceğimiz şekliyle bir toz olarak sattığınızda tonu 120 dolar. Bunu borik aside çevirdiğiniz zaman tonu 800 dolar ki Türkiye bu aşamaya ancak gelebildi. Bugün şimdi konuştuğumuz dün Cumhurbaşkanının açılışını yaptığı tesisle bir tonu şu anda 40 bin dolar. Zırh yapımında kullanılabiliyor özellikle. Çok sert bir madde.
Katma değerli ürün. Berat Albayrak'ı burada şükranla yad etmek durumundayız. Ama kadirşinaslık örneği olarak Türkiye'de borun özelleştirilmesine ilişkin 1990'ların sonunda çok ciddi bir kampanya yürütüldüğünde hatta bizim bu konudaki rakibimiz ABD'lilerdi. Bu şirkete bile Eti Maden'in kaynaklarını tabiri caizse pazarlamaya dönük altyapılar kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığında dönemin ilgili bakanı Şükrü Sina Gürel de buna itiraz etmişti.
Berat Bey'in de bu konuyu katma değerli ürün ve üretime doğru dönüştürerek Türkiye'nin imkan ve kabiliyetlerini 10'a 15'e hatta bundan sonra 1.000'e katlayacak bir performansa imza attığını da kamuoyuna hatırlatalım.
ÜLKENİN KADERİNE TESİR EDEN...
Bunlar insanların görev dönemlerinde yapıp geçtikleri işler olarak bir kenarda duruyor ama ülkenin kaderine tesir ettiği andan itibaren hakikatten hatırlanması hatırlatılması ve gelecek kuşakların da öğretilmiş çaresizliği aşması için geride nasıl örnekler bırakıldığını ve ne mücadeleler verdiğini bilmeleri bakımından değerli.
O DÖNEMDE TÜRKİYE'NİN EMARI ÇEKİLDİ
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem: 2017'deki o strateji belgesi iki ayaktan oluşuyordu. Birisi milli enerji birisi de milli maden.
Biz öncelikle hep bu enerjiyi konuştuk doğal gaz aramaları, o gemilerin gelmesi, Karadeniz'de bulunan doğal gaz ama bir yandan da sessiz sedasız bu milli maden stratejisi devam etti. Türkiye'nin emarı çekildi o dönemde.
ETİ MADEN GENEL MÜDÜRÜ A HABER'DE ANLATTI
ETİ Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Bor cevherimizi bu tesisimizde daha önce borik aside çeviriyorduk. Dünyaya 2.7 milyon ton yaklaşık 1.321 milyar dolarlık bir ciroyla 2022'de satıyorduk şimdi bor karbüre dönüştüreceğiz böylece tonu 120-150 dolar olan cevheri 1.000-1.200 dolar borik aside ve 35-45 bin dolar arasında bor karbür tozuna çevireceğiz.
Roket nozulunda da yaklaşık 241 gram 1.000 dolar tonu 4.1 milyon dolara gelen bor karbürden sonraki süreç.
Zırh parçası olarak kullandığınızda tonu 300 bin dolara gelen bir süreç.
Dünyada bor pazarı yaklaşık 4 milyon ton 2 milyar dolar değerinde bir bor pazarından bahsediyoruz. Eti Maden olarak Türkiye'miz bu bor pazarında yüzde 60'ın üstünde bir pazar payı var.
"TÜRKİYE'NİN BORUSU ÖTECEK"
Bahsettiğimiz bor seramiklerinin pazarı 60 milyar dolar. Biz bu 60 milyar dolarlık pazardan ülkemize 5-10-15 yıl içinde ciddi rakamları yatırım olarak getirmeyi hedefliyoruz. Bu fabrikanın önemi budur.
Bu değer zincirlerini böyle artırarak bordaki katma değeri ülkemize kazandırmış olacağız. Kısacası Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin borusu ötecek.
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