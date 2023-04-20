İşte Türkiye'nin kaderini değiştiren o tarihi konuşma! Her şey Berat Albayrak'ın o sözleriyle başladı

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşifleri Karadeniz'de gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj gemisinin 20 Temmuz 2020'de Tuna-1'de başladığı çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini müjdeledi. Bölgede kartları yeniden dağıtan bu keşif sonrası Türkiye hem filosunu güçlendirdi hem de yeni keşiflerde hız kesmedi. Nitekim doğal gaz yeni keşiflerle ilk açıklandığı rakamların 2 katından fazla artarak 710 milyar metreküpe yükseldi. Her şey Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı eski Bakanı Berat Albayrak'ın 6 Nisan 2017'de o tarihi konuşmasıyla başladı. İşte Türkiye'nin bölgede dengeleri değiştiren dev enerji adamının hikayesi...

Giriş Tarihi: 20.04.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 10:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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