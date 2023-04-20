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Haberler Galeri İşte Türkiye'nin kaderini değiştiren o tarihi konuşma! Her şey Berat Albayrak'ın o sözleriyle başladı

İşte Türkiye'nin kaderini değiştiren o tarihi konuşma! Her şey Berat Albayrak'ın o sözleriyle başladı

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşifleri Karadeniz'de gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj gemisinin 20 Temmuz 2020'de Tuna-1'de başladığı çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini müjdeledi. Bölgede kartları yeniden dağıtan bu keşif sonrası Türkiye hem filosunu güçlendirdi hem de yeni keşiflerde hız kesmedi. Nitekim doğal gaz yeni keşiflerle ilk açıklandığı rakamların 2 katından fazla artarak 710 milyar metreküpe yükseldi. Her şey Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı eski Bakanı Berat Albayrak'ın 6 Nisan 2017'de o tarihi konuşmasıyla başladı. İşte Türkiye'nin bölgede dengeleri değiştiren dev enerji adamının hikayesi...

Giriş Tarihi: 20.04.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 10:46
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İşte Türkiye’nin kaderini değiştiren o tarihi konuşma! Her şey Berat Albayrak’ın o sözleriyle başladı
Karadeniz gazı karaya çıkıyor. Mayıs ayında da hanelere ulaşacak. İlk test için yanma işlemleri 2 önce başlatılan Karadeniz gazının hikayesi bir hayalle başladı ve o hayal bugün gerçek oldu. Türkiye'nin tarihi enerji yolculuğu tüm yaptırım tehditlerine rağmen yerli bir sondaj filosunun kurulmasıyla başladı. Projenin ilk adımları o dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Berat Albayrak'ın Milli Enerji ve Maden Politikası Toplantısı'nda yaptığı açıklamayla atıldı.
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İşte Türkiye’nin kaderini değiştiren o tarihi konuşma! Her şey Berat Albayrak’ın o sözleriyle başladı

TÜRKİYE BUGÜN SAAT 20.23'E KİLİTLENDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 20.23'te Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınması törenine katılacak. Törende Başkan Erdoğan'ın önemli bir müjdeyi vatandaşlarla paylaşması bekleniyor.

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İşte Türkiye’nin kaderini değiştiren o tarihi konuşma! Her şey Berat Albayrak’ın o sözleriyle başladı

İŞTE ENERJİDE BAĞIMSIZLIK ATEŞİNİ YAKAN O TARİHİ KONUŞMA

İlk test için yanma işlemleri iki gün önce başlatılan Karadeniz Gazı'nın hikayesi bir hayalle başladı ve o hayal bugün gerçek oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmış Berat Albayrak'ın 6 Nisan 2017'de o tarihi konuşmasıyla başladı.

Berat Albayrak, o dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürütüyordu.

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İşte Türkiye’nin kaderini değiştiren o tarihi konuşma! Her şey Berat Albayrak’ın o sözleriyle başladı

6 NİSAN 2017

MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKASI TOPLANTISI

"Tarihimizdeki ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisiyle yılda en az Karadeniz'de 2 tane Akdeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız"

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İşte Türkiye’nin kaderini değiştiren o tarihi konuşma! Her şey Berat Albayrak’ın o sözleriyle başladı

9 HAZİRAN 2017

BAKAN BERAT ALBAYRAK TPAO BARBAROS HAYRETTİN PAŞA GEMİSİ'NDE KONUŞTU

'Türkiye olarak biz artık büyük güçlü Türkiye diyorsak bu alanda da kendi mühendislerimiz gemilerimiz, arama sondaj platformlarımızla olmak zorundayız. İnşallah bunun bir neticesi noktasında da önemli adımlar atacağız'