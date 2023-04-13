Başkan Erdoğan liderliğinde Berat Albayrak mimarlığında! Türkiye’de enerjide dışa bağımlılık bitme yolunda...

BERAT ALBAYRAK İMZASI

Türkiye enerji konusunda merkez ülke olma yolunda hızla ilerlerken, yapılan altyapının oluşmasından doğal gaz keşfine kadar giden yolda en kritik isim ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmış Berat Albayrak olarak dikkat çekiyor.

Albayrak "Tarihimizde ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemimizle, yılda en az Akdeniz'de 2 tane, Karadeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız." ifadeleriyle bugünlerin sinyalini vermişti.