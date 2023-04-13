Başkan Erdoğan liderliğinde Berat Albayrak mimarlığında! Türkiye'de enerjide dışa bağımlılık bitme yolunda...
Türkiye'nin doğal gazı önümüzdeki günlerde karaya çıkarak evlerde kullanılacakken bu tarihi projenin mimarı olarak dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ön plana çıkıyor. Katıldığı her toplantıda doğal gaz konusundaki hayallerinden bahseden Albayrak tarihi doğal gaz müjdesinin gelmesinde kritik bir rol üstlendi. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde, Albayrak'ın mimarlığında enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda emin adımlar atan Türkiye, büyük bir hayali gerçeğe dönüştürdü. İşte Türkiye'nin doğal gaz konusundaki tarihi yolculuğu...
BERAT ALBAYRAK İMZASI
Türkiye enerji konusunda merkez ülke olma yolunda hızla ilerlerken, yapılan altyapının oluşmasından doğal gaz keşfine kadar giden yolda en kritik isim ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmış Berat Albayrak olarak dikkat çekiyor.
Albayrak "Tarihimizde ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemimizle, yılda en az Akdeniz'de 2 tane, Karadeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız." ifadeleriyle bugünlerin sinyalini vermişti.
BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE VURGUSU
6 Nisan 2017'de, o dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı görevinde olan Albayrak'ın, Milli Enerji ve Maden Politikası Toplantısı'ndaki bu sözleri yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyordu.
6 Haziran 2017'de TPAO Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi'ni ziyaret eden Albayrak "Türkiye olarak biz artık büyük ve güçlü ülke Türkiye diyorsak, bu alanda da kendi mühendisimiz, gemilerimiz, arama sondaj platformlarımızla olmak zorundayız. İnşallah bunun neticesi noktasında önemli adımlar atacağız." ifadelerini kullanmıştı.
ÇALIŞMALAR TAM GAZ SÜRDÜ
9 Temmuz 2017'de gerçekleştirilen Dünya Petro Kongresi'nde konuşan Albayrak yaptığı açıklamada "Arama ve üretim faaliyetleri ekseninde denizlerimizde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine odaklanmış durumdayız. Akdeniz havzasındaki sismik araştırmalarımız yoğun biçimde devam ediyor. Karadeniz bölgesinde bu anlamda aynı yoğunlukta eğilmeye devam ediyoruz." demişti.
Erdoğan liderliğinde, AK Parti hükümetlerinde her alanda yerli ve millilik oranı arttı. Bailam Erdoğan, yerli üretim için atılan adımları her zaman teşvik ederken Berat Albayrak da bu bakış açısıyla hareket etti. Türkiye'nin gazı kendi imkanlarıyla bulunacaktı.
TÜRKİYE FARKLI BİY YERE DOĞRU HIZLA YOL ALDI
İlk sondaj tarihi netleşirken artık rota Akdeniz ve Karadeniz'deki doğal gaz kuyuları olarak belirlendi.
8. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşan Albayrak "Bu yıl bitmeden, en geç önümüzdeki sene başında ilk Akdeniz sığ sondajımızı malzeme ve ekipmanlarda yetiştikten sonra da 2018'de ilk derin sondajımızı yapacağız. Türkiye yeni dünya düzeninde çok farklı bir yere doğru hızla yol alıyor. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyenler genelde ahmaklar. O zaman biz bir şeyleri değiştirelim ki farklı sonuçlar alalım." ifadelerini kullanmıştı.
ADIM ADIM KEŞFE GİDEN YOL
Planın sorunsuz işlemesi bir sonraki evrelere hızla geçilmesini sağladı. Hükümetin desteği, Albayrak'ın doğru yol haritası, başarılı mühendis çalışmaları moralleri de yüksek tuttu. Her geçen gün keşfe bir adım daha yaklaşıldı.
Tarihi an gelirken Türkiye ilk sondaj gemisine kavuştu. Gemiye güçlü mirasımızı yaşatması ve yeni dönemi başlatması için 'Fatih" ismi verildi. Kırmızı-Beyaz renklere büründü.
GELECEĞE IŞIK TUTMUŞTU
Fatih'i Yavuz ve Kanuni takip etti, ardından da Abdülhamid Han envantere girdi. Türkiye derin denizlerde sondaj yapabilme kabiliyetine sahip dünyadaki 10 ülke arasına girdi. Albayrak'ın "kendimiz arayacağız" sözleri gerçek oldu.
2019 yılında konuşan Berat Albayrak "Ben çok net söylüyorum. 2020'li yılların Türkiye'sinde inşallah Türkiye özellikle enerji aramacılığında petrol ve gaz noktasında sevinçli ve mutlu haberler duyacak. Bundan en ufak bir şüphem yok." ifadeleriyle geleceğe ışık tutuyordu.
MÜJDELER ÜST ÜSTE GELDİ
Türkiye'yi dünyada artık başka bir yerde konumlandıracak, Türkiye'nin belki de gelecek 10 yıllarını 100 yıllarını kurtaracak. Müjdeyi başkan erdoğan 21 ağustos 2020'de verdi. 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküplük keşifle rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaştı.
4 Haziran 2021'de , Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşifle rezerv 540 milyar metreküpe çıktı.
Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı'nın başlamasıyla dünyada başlayan enerji krizi, doğalgaz depolamanın önemini ortaya çıkardı. Albayrak 2017 yılında hedefi depolama hedefini koymuştu.
ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE ALBAYRAK MİMARLIĞINDA
O hedef de tutturulmak üzere olurken Başkan Erdoğan Avrupa'nın en büyük doğalgaz deposu, Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin açılışını yaptı. Geriye dönüp bakıldığında Erdoğan liderliğinde, Albayrak mimarlığında atılan adımların ne kadar doğru hamleler olduğu anlaşılıyor.
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