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Gabar'daki petrol müjdesi Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli' kitabında gizli: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gabar'da günlük 100 bin varillik petrol üretimi yapabilecek rezerv açıklamasıyla birlikte, ülkemizin enerji üssü olma yolundaki kritik bir eşik daha aşıldı. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde atılan adımlarla petrol ve doğal gaz keşiflerinde imza atıldı. Berat Albayrak, 'Burası Çok Önemli' kitabında yer alan "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" başlıklı bölümde dikkat çeken ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 04.05.2023 08:39 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 08:40
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Gabar’daki petrol müjdesi Berat Albayrak’ın ’Burası Çok Önemli’ kitabında gizli: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için reform niteliğinde adımlar atan Berat Albayrak, 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında, günlük 100 bin varillik petrol keşfinin hikayesini çarpıcı ifadelerle anlatıyor.

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Gabar’daki petrol müjdesi Berat Albayrak’ın ’Burası Çok Önemli’ kitabında gizli: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

ENERJİ KEŞİFLERİNİN SEYRİ ANLATILIYOR
Kitabın "Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak" başlıklı bölümünde Türkiye'nin denizlerde ve karalardaki enerji keşiflerini hikayesi detaylıca ele alınıyor.

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Gabar’daki petrol müjdesi Berat Albayrak’ın ’Burası Çok Önemli’ kitabında gizli: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

İlgili bölümün 49. Sayfasında kara rezervlerinin aranması şu ifadelerle anlatılıyor, "Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık.

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Gabar’daki petrol müjdesi Berat Albayrak’ın ’Burası Çok Önemli’ kitabında gizli: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Önce Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Dikkatiniz çekerim bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı."

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Gabar’daki petrol müjdesi Berat Albayrak’ın ’Burası Çok Önemli’ kitabında gizli: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

SINIRIN SIFIR NOKTASINDA BAŞLATTIK
Sınırın sıfır noktasında derin sondajlara başladıklarını da vurgulayan Albayrak, "Daha sonra Hakkari Çukurca'da Irak sınırına 3 kilometre mesafede yani sınırın sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık.