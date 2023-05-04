Gabar'daki petrol müjdesi Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli' kitabında gizli: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gabar'da günlük 100 bin varillik petrol üretimi yapabilecek rezerv açıklamasıyla birlikte, ülkemizin enerji üssü olma yolundaki kritik bir eşik daha aşıldı. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde atılan adımlarla petrol ve doğal gaz keşiflerinde imza atıldı. Berat Albayrak, 'Burası Çok Önemli' kitabında yer alan "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" başlıklı bölümde dikkat çeken ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 04.05.2023 08:39 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 08:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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