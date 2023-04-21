İşte Türkiye'nin enerjideki milli adımlarının hikayesi! Berat Albayrak mimarlığında büyük keşif
Türkiye'de yerli ve milli enerji konusunda adeta bağımsızlık mücadelesi verilirken dün Başkan Erdoğan'ın Karadeniz'de açıkladığı müjdeler bu emeklerin karşılığını verdiğini göstermeye devam ediyor. Verilen bu mücadelede büyük pay sahibi olan dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, o dönem attığı tarihi adımlarla Karadeniz'de yaşanan keşifte kritik rol oynadı. Dün ve bugün yaşananlara bakıldığında milli enerji politikası konusunda emek veren Berat Albayrak'ın neden hedef alındığı şimdilerde daha iyi anlaşılıyor. İşte enerjide milli adımların hikayesini anlatan analiz görüntülerimiz...
Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz ile birlikte Başkan Erdoğan vatandaşlara ücretsiz doğal gaz verileceğini açıklarken Türkiye'nin yerli ve milli enerji konusunda verdiği bağımsızlık mücadelesinin en önemli mimarlarından biri de dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak oldu.
BERAT ALBAYRAK İMZASI
Doğal gaz ve petrol ithal etmeyen bir ülke inşa etme" kararlığıyla çıkılan yolda 2015 yılından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı koltuğuna oturan Berat Albayrak, "Yıllardır arıyoruz, bulunamıyor" diye karşı çıkanlara "Yöntem değişikliğine giderek buluncaya kadar aramalıyız" ısrarını ortaya koydu.
Türkiye'nin bu karşı duruşu çok geçmeden meyvelerini de verirken çok sayıda noktadan keşif müjdeleri geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDELERİ DUYURDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde konuştu.
Fatih sondaj gemisine Kanuni sondaj gemisinin de katılmasıyla genişleyen çalışmalar sonunda rezerv miktarının 540 milyar metreküpe çıktığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"MUTFAK VE SICAK SU TÜKETİMİNDE KULLANILAN DOĞAL GAZI BİR YIL SÜREYLE ÜCRETSİZ VERECEĞİZ"
Başkan Erdoğan, geçen sene salgın ve küresel kriz sebebiyle artan enerji fiyatlarının olumsuz etkilerini hafifletmek için doğal gazda yüzde 75 indirim uyguladıklarını söyledi.
Milletin ödemesi gereken her 100 liralık doğal gaz faturasının 75 lirasını devlet olarak üstlendiklerini kaydeden Erdoğan, "Yine hatırlarsanız Karadeniz gazının ilk keşfi yapıldığında milletimize müjdeler olsun demiştik." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Türkiye'nin imkanlarını milletin her bir ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözlerini de burada unutmadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"İşte bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğal gaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğal gaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum. İnşallah seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı, çok daha olumlu bir şekilde tecelli edecektir."
"DOĞAL GAZ TÜKETİMİNİN TAMAMINI BİR AY SÜREYLE ÜCRETSİZ YAPIYORUZ"
"Aylık mutfak ve sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğal gazınız hayırlı olsun" diyen Erdoğan, "Şimdi de Karadeniz gazının sevincini, mutluluğunu, coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye ikinci müjdemizi açıklıyorum. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah'ın izniyle halen sürmekte olan ve yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pek çok müjdeyle çıkacağız."
Başkan Erdoğan, "Durmak yok, yola devam" derken bunu kastettiklerini ifade ederek, ülkeye eser kazandırma, millete hizmet etme ve Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda durmayacaklarını anlattı.
"Yarın değil hemen şimdi." diyerek 21 yılda ülkeye kazandırdıkları demokrasi ve kalkınma altyapısını Türkiye Yüzyılı ile taçlandıracaklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunun için sizlerden 14 Mayıs'ta tercihinizi çok iyi ölçüp tartarak, doğru bir şekilde yapmanızı istiyorum. Türkiye geçmişte güven ve istikrar düşmanı kifayetsiz siyasetçilerden çok çekti. Bir ülkenin siyaset kurumu ve siyasi liderliği zayıf olunca herkes gözünü oraya dikiyor. Terör örgütü de ellerini ovuşturuyor. Tefeci de ellerini ovuşturuyor, Londra'dakiler gibi. Sizinle hesabı, davası olan her ülke, her kesim de ellerini ovuşturuyor. Biz bugüne kadar milletimizle birlikte verdiğimiz mücadeleyle tüm bu hevesleri kursaklarda bıraktık. Bu seçimlerde de tercihimizi, çocuklarımızın geleceğini düşünerek yaparak, Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenleri Allah'ın izniyle hüsrana uğratacağız. İşte eser ve hizmetler, işte vizyonlar, işte sandık, hepsi de kantarınızda."
BERAT ALBAYRAK'IN NEDEN HEDF GÖSTERİLDİĞİ ANLAŞILIYOR...
Dün ve bugün yaşanılanlara bakıldığında milli enerji politikası konusunda emek veren Berat Albayrak'ın neden hedef alındığı şimdilerde çok daha iyi anlaşılıyor.
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