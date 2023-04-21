İşte Türkiye’nin enerjideki milli adımlarının hikayesi! Berat Albayrak mimarlığında büyük keşif

"DOĞAL GAZ TÜKETİMİNİN TAMAMINI BİR AY SÜREYLE ÜCRETSİZ YAPIYORUZ"

"Aylık mutfak ve sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğal gazınız hayırlı olsun" diyen Erdoğan, "Şimdi de Karadeniz gazının sevincini, mutluluğunu, coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye ikinci müjdemizi açıklıyorum. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah'ın izniyle halen sürmekte olan ve yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pek çok müjdeyle çıkacağız."

Başkan Erdoğan, "Durmak yok, yola devam" derken bunu kastettiklerini ifade ederek, ülkeye eser kazandırma, millete hizmet etme ve Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda durmayacaklarını anlattı.

"Yarın değil hemen şimdi." diyerek 21 yılda ülkeye kazandırdıkları demokrasi ve kalkınma altyapısını Türkiye Yüzyılı ile taçlandıracaklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için sizlerden 14 Mayıs'ta tercihinizi çok iyi ölçüp tartarak, doğru bir şekilde yapmanızı istiyorum. Türkiye geçmişte güven ve istikrar düşmanı kifayetsiz siyasetçilerden çok çekti. Bir ülkenin siyaset kurumu ve siyasi liderliği zayıf olunca herkes gözünü oraya dikiyor. Terör örgütü de ellerini ovuşturuyor. Tefeci de ellerini ovuşturuyor, Londra'dakiler gibi. Sizinle hesabı, davası olan her ülke, her kesim de ellerini ovuşturuyor. Biz bugüne kadar milletimizle birlikte verdiğimiz mücadeleyle tüm bu hevesleri kursaklarda bıraktık. Bu seçimlerde de tercihimizi, çocuklarımızın geleceğini düşünerek yaparak, Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenleri Allah'ın izniyle hüsrana uğratacağız. İşte eser ve hizmetler, işte vizyonlar, işte sandık, hepsi de kantarınızda."