İstanbul'a "Finans Merkezi" olmak çok yakışacak! Ekonominin kalbi bu tesiste atacak! Dev projenin fikir temelinde Berat Albayrak imzası

SON TEKNOLOJİYLE DONATILDI

Son teknolojiyle donatılmış ofisleri, sahip olduğu imkanlar ve bünyesinde yer alacak dev finans kuruluşları ile adını dünyanın önde gelen finans merkezleri arasına yazdıracak olan İstanbul Finans Merkezi'nde ilk kurdele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir törenle 17 Nisan Pazartesi günü kesilecek.

AKILLI ŞEHİR MODELİYLE BİNLERCE MİSAFİR AĞIRLAYACAK

İstanbul Finans Merkezi, 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayacak.

Projede bankalar etabının açılmasıyla birlikte yurt içinden ve yurt dışından yine önemli banka ve finans kuruluşlarının da İstanbul Finans Merkezi'nde yer alması bekleniyor.

Dev finans projesinin bankalar etabında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın ilgili birimleri faaliyete geçecek.