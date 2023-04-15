İstanbul'a "Finans Merkezi" olmak çok yakışacak! Ekonominin kalbi bu tesiste atacak! Dev projenin fikir temelinde Berat Albayrak imzası
Ekonomi dünyasının merakla ve heyecanla beklediği İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı 17 Nisan günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle birlikte hizmete alınacak. Tek seferde inşa edilmiş, dünyanın en büyük ve en gelişmiş alt yapı imkanlarına sahip olan İstanbul Finans Merkezi; göz kamaştıran mimari tasarımları ve üst düzey donatılarıyla İstanbul ve Türkiye’nin yüz akı olacak. Projede bankaları etabının açılmasıyla birlikte yurt içinden ve yurt dışından yine önemli banka ve finans kuruluşlarının da İstanbul Finans Merkezi’nde yer alması bekleniyor. 2020 yılında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak alanındaki derin vizyonuyla birlikte önümüzdeki günlerde hizmete alınacak tesisin kurulumu konusunda adeta düşünce temellerini atarken bu önemli projenin yapılmasına giden yolda kritik rol üstlenmişti. Albayrak 2020 yılında yaptığı paylaşımda "İstanbul’a 'Finans Merkezi' olmak çok yakışacak." ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Albayrak döneminde yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 150 milyar lirayı aşarak o dönemde tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.
Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi bankalar etabı, 17 Nisan Pazartesi günü törenle hizmete açılacak.
DÜNYANIN EN BÜYÜK VE EN GELİŞMİŞ ALT YAPI İMKANLARINA SAHİP
İstanbul Finans Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, tek seferde inşa edilmiş, dünyanın en büyük ve en gelişmiş alt yapı imkanlarına sahip olan İstanbul Finans Merkezi, mimari tasarımları ve üst düzey donatılarıyla İstanbul ve Türkiye'nin yüz akı olacak.
SON TEKNOLOJİYLE DONATILDI
Son teknolojiyle donatılmış ofisleri, sahip olduğu imkanlar ve bünyesinde yer alacak dev finans kuruluşları ile adını dünyanın önde gelen finans merkezleri arasına yazdıracak olan İstanbul Finans Merkezi'nde ilk kurdele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir törenle 17 Nisan Pazartesi günü kesilecek.
AKILLI ŞEHİR MODELİYLE BİNLERCE MİSAFİR AĞIRLAYACAK
İstanbul Finans Merkezi, 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayacak.
Projede bankalar etabının açılmasıyla birlikte yurt içinden ve yurt dışından yine önemli banka ve finans kuruluşlarının da İstanbul Finans Merkezi'nde yer alması bekleniyor.
Dev finans projesinin bankalar etabında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın ilgili birimleri faaliyete geçecek.
PROJEDE OFİSLER VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ KAPASİTESİNİN ÇOK DAHA ÜZERİNDE TALEP TOPLADI
Merkezde son teknoloji ile donatılmış 21 ofis binası bulunuyor. Ofisler ve alışveriş merkezi açılışın çok öncesinden kapasitesinin çok daha üzerinde talep topladı. A sınıfı binalarda tüm yönetim sistemlerini tek bir çatı altında toplayan proje, dünya standartlarının üzerinde ve akıllı şehir modeli ile tasarlandı. Projede tüm ofisler açılabilir pencereler ve UV filtreli havalandırma sistemleri ile donatıldı.
Merkezdeki ofis çalışanlarıyla birlikte her gün 100 bin ziyaretçiyi ağırlaması beklenen alışveriş merkezinde yerli ve yabancı dünyaca ünlü restoran ve perakende markalarının mağazaları yer alacak. Açık havada, toplam 3,3 kilometre uzunluğundaki cadde, sokak ve meydanlara yayılmış şekilde iki katta alışveriş imkanı sağlayacak. AVM içerisinde, gün boyu gastronomi, giyim, teknoloji, sanat, eğlence ve diğer perakende kategorileriyle geniş hizmet ve marka yelpazesi sunulacak.
5 YILDIZLI OTEL HİZMET VERECEK
İstanbul Finans Merkezi bünyesinde yer alan 5 yıldızlı otel, uzun dönemli konaklamaya uygun yapıda ve ziyaretçilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı. 325 oda sayısı ve 80'e yakın uzun süreli konaklamaya uygun oda tipi ile hizmet verecek.
BERAT ALBAYRAK VİZYONU DEVREDE
2020 yılında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak alanındaki derin vizyonuyla birlikte önümüzdeki günlerde hizmete alınacak tesisin düşüncesi konusunda adeta temellerini atmış ve bu önemli projenin bu aşamaya gelmesinde kritik rol üstlenmişti.
2020 yılında yaptığı paylaşımda Türkiye sermaye piyasalarının büyüdüğüne dikkat çeken dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul'a "Finans Merkezi" olmak çok yakışacak." ifadeleriyle önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan dev tesisin sinyalini yıllar önce vermişti.
O dönem Berat Albayrak'ın yaptığı bu paylaşım İstanbul'un finans merkezi olmasına ışık tutarken A Haber bu önemli paylaşımı haberleştirerek okurlarıyla paylaşmıştı.
Albayrak döneminde yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 150 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, fonları tercih eden yatırımcı sayısı da 3 milyon 100 bine yaklaşmıştı.
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