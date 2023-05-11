Seçime günler kala İYİ Parti’de HDP-FETÖ krizi! Mehmet Ali Uykur hem adaylıktan hem de partisinden istifa etti

Bölücü teröre prim verenlere en güzel cevabı Türk milletinin sandıkta vereceğini kaydeden Uykur, "Biz vatanına, milletine bağlı Türk evlatlarıyız. Şu anda benimle beraber 10 bin üyeyle başlayıp, 20-25 bin üyeye çıkan bütün dostlarıma da buradan selam ediyorum ve istirhamda bulunuyorum. Herkes terörün gölgesinin düştüğü, şu anda kumar masasına dönüşen Altılı Masa'dan kesinlikle uzak dursun." dedi.

Bu rahatsızlıklarından dolayı İYİ Parti İstanbul milletvekilliği adaylığından ve partisinden istifa ettiğini duyuran Uykur, "Vatan, millete karşı kim varsa FETÖ'yle, HDP, PKK'yla bağlantılı, bırakın aynı ortamda nefes almayı, onların hiçbirini kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.