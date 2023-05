Bakan Varank Yalova’dan seslendi: Başkan Erdoğan’ı kaptan köşküne oturtacağız!

"MUHALEFET TERÖR ÖRGÜTÜYLE PAZARLIK YAPIYOR"

"Bu kirli pazarlıkları sadece şu anda kendi aralarında yapmıyorlar. Bu kirli pazarlıkları, iktidar sevdasıyla o kadar ileriye taşıdılar ki şu an terör örgütleriyle pazarlık yapıyorlar. Kandil'deki PKK'nın sözde liderleri her gün açıklama yapıyor. Ne diyorlar. '14 Mayıs'tan sonra İmralı'daki tecridi bitireceğiz' diyorlar. '14 Mayıs'tan sonra hapishanedeki bütün teröristleri dışarı çıkaracağız' diyorlar. '14 Mayıs'tan sonra özerkliği getireceğiz' diyorlar. Peki bu cesareti nereden buluyor, kime güvenip bunu konuşuyorlar? Kılıçdaroğlu'na güvenip konuşuyorlar. İşte aralarındaki pazarlıklar bu boyutta. Sadece bir tane terör örgütüyle değil FETÖ'yle de pazarlık yapıyorlar. FETÖ'cüler her gün açıklama yapıyor. Ne diyorlar. '14 Mayıs'tan sonra Türkiye'ye döneceğiz' diyorlar. 'KHK'lıları bu ülkede askeri, polisi, adliyenin içerisindeki teröristleri tekrar görevlerine iade edeceğiz' diyorlar. Peki bu cesareti nereden buluyorlar, Kılıçdaroğlu'ndan buluyorlar. Bizim teröristlere müsaade etmememiz lazım. Terör örgütlerinin bu ülkede borusunu öttürmesine müsaade etmememiz lazım. İşte onun için bu kader seçiminde çok dikkatli olacağız. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta yine bu meydana geleceğiz, zafer kutlamamızı yapacağız. Türkiye yüzyılının bayramını kutlayacağız."

Programa AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk da katıldı.