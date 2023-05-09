Bakan Varank Yalova’dan seslendi: Başkan Erdoğan’ı kaptan köşküne oturtacağız!

"BİZ 'AK' DEDİK ONLAR 'KARA' DEDİ"

"Türkiye Yüzyılı" yolunda işlerinin kolay olmadığını, yapmak istedikleri her işte, hayata geçirmek istedikleri her projede, yatırımda muhalefetin karşılarına dikildiğini ifade eden Varank, "Biz 'ak' dedik onlar 'kara' dedi. Biz 'büyük' dedik, onlar 'küçük' dedi ve onlarla bu mücadeleyi vererek bu noktalara geldik." dedi.

"BAŞKAN ERDOĞAN'I KAPTAN KÖŞKÜNE OTURTACAĞIZ"

Dünyanın bir türbülanstan geçtiğini, ülkenin etrafının ateş çemberi olduğunu belirten Varank, "Bu ateş çemberinde, bu fırtınalı denizde, bu Türkiye gemisini tecrübesiyle, cesaretiyle, ülkeye verdikleriyle, fedakarlığıyla salimen yüzdürecek bir tane kaptan var. O da Recep Tayyip Erdoğan. Allah'ın izniyle onu kaptan köşküne oturtacağız." diye konuştu.

Togg'u vatandaşların bağrına bastığını anlatan Varank, şöyle devam etti:

"Ben dünyada herhangi bir otomobil projesine 'Allah devletimize zeval vermesin' dediklerini hiç tahmin etmiyorum. Bizim milletimiz bu aracı gördüğünde "Allah devletimize zeval vermesin" diyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bizi yıllarca ezdiler, örselediler. Bize dediler ki 'biz yapamayız, biz beceremeyiz.' 'Bunun hazırı varken biz niye uğraşıyoruz.' 'Biz daha güzelini yurt dışından hazır alırız.' Ama Recep Tayyip Erdoğan diye bir lider çıktı ve dedi ki 'Türk isterse en güzelini yapar, en başarılısını yapar.' Vatandaşımız Türkiye'nin otomobiline baktığında bu başarıyı görüyor, bu gururu görüyor. İstediğimizde bir ve beraber olduğumuzda neyi başaracağımızı görüyor. Onun için bu yola devam etmemiz lazım. Hep birlikte Türkiye yüzyılını inşa etmeye devam etmemiz lazım."