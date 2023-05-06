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TOGG'u daha önce hiç böyle görmediniz! Vatandaşlar fotoğraf çekmek için yarıştı: Çok yakışmış

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.05.2023 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023
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TOGG’u daha önce hiç böyle görmediniz! Vatandaşlar fotoğraf çekmek için yarıştı: Çok yakışmış

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, polis arabası olarak ilk kez görüntülendi. İstanbul’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun programına eskortluk ederek hizmete başladı.TOGG’u gören vatandaşlar fotoğraf çekilebilmek için birbirleriyle yarıştı.

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan Soylu, Rize Dernekler Federasyonunun Beyoğlu'nda düzenlediği programa katıldı.

Burada konvoya eskortluk eden Togg marka polis aracının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendi kullandığı araç olduğu ve Emniyet Genel Müdürlüğünün hizmetine verdiği öğrenildi.

Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı olan "34 A 1453" plakalı araçla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Soylu, "Yerli ve Milli Gururumuz #TOGG, Emniyet'imize #YakıştıMıYakıştı" ifadelerini kullandı.

Soylu, paylaşımında söz konusu aracın fotoğraflarına da yer verdi.

İlk defa Togg'u polis aracı olarak gören görevliler ve vatandaşlar, araçla fotoğraf çekilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Togg'un içerisine de binen vatandaşlar, aracın çok lüks ve konforlu olduğunu ifade etti.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURU

Öte yandan, polis aracı olarak ilk kez görülen TOGG'a sosyal medyada vatandaşlar beğeni yağmuruna tuttu.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, Düzce’de TÜRKİYE'NİN YERLİ VE MİLLİ OTOMOBİLİ TOGG, DÜZCE'DE
TOGG’da bir ilk! Alıp öyle bir şey yaptı ki... TOGG'DA BİR İLK! ALIP ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ...
Eve teslim Togg! EVE TESLİM TOGG!
40 yıllık oto tamir ustası Togg’u inceledi 40 YILLIK OTO TAMİR USTASI TOGG'U İNCELEDİ
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