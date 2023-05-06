TOGG'u daha önce hiç böyle görmediniz! Vatandaşlar fotoğraf çekmek için yarıştı: Çok yakışmış
Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, polis arabası olarak ilk kez görüntülendi. İstanbul’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun programına eskortluk ederek hizmete başladı.TOGG’u gören vatandaşlar fotoğraf çekilebilmek için birbirleriyle yarıştı.
Burada konvoya eskortluk eden Togg marka polis aracının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendi kullandığı araç olduğu ve Emniyet Genel Müdürlüğünün hizmetine verdiği öğrenildi.
Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı olan "34 A 1453" plakalı araçla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Soylu, "Yerli ve Milli Gururumuz #TOGG, Emniyet'imize #YakıştıMıYakıştı" ifadelerini kullandı.
Soylu, paylaşımında söz konusu aracın fotoğraflarına da yer verdi.
İlk defa Togg'u polis aracı olarak gören görevliler ve vatandaşlar, araçla fotoğraf çekilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
Togg'un içerisine de binen vatandaşlar, aracın çok lüks ve konforlu olduğunu ifade etti.
SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURU
Öte yandan, polis aracı olarak ilk kez görülen TOGG'a sosyal medyada vatandaşlar beğeni yağmuruna tuttu.
İşte o paylaşımlardan bazıları...
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