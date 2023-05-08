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Kemal Derviş neden öldü, hasta mıydı? Eski Ekonomi Bakanı Kemal Derviş kimdir, aslen nereli, kaç yaşındaydı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2023 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
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Kemal Derviş neden öldü, hasta mıydı? Eski Ekonomi Bakanı Kemal Derviş kimdir, aslen nereli, kaç yaşındaydı?

Kemal Derviş neden öldü, hasta mıydı sorusunun cevabı merak ediliyor. Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkanı Kemal Derviş yaşamını yitirdi. Haberi alanlar konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki Kemal Derviş neden öldü, hasta mıydı? Eski Ekonomi Bakanı Kemal Derviş kimdir, aslen nereli, kaç yaşındaydı? İşte konuya ilişkin detaylar...

Son dakika haberleri... Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş yaşamını yitirdi. 2001 yılında Türkiye ile IMF arasında yapılan anlaşma sonrası bakan olarak görev alan Derviş ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Kemal Derviş neden öldü, hasta mıydı? Eski Ekonomi Bakanı Kemal Derviş kimdir, aslen nereli, kaç yaşındaydı?

KEMAL DERVİŞ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

2001 krizi sonrası dönemin koalisyon hükümeti tarafından ekonomi yöntemimin başına getirilen eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş 74 yaşında hayatını kaybetti.

Henüz ölüm nedeni açıklanmadı, konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

KEMAL DERVİŞ KİMDİR?

Kemal Derviş, 10 Ocak 1949 tarihinde İstanbul'da doğdu. İngiltere'de bulunan Londra Ekonomi Okulu'ndan mezun oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Princeton Üniversitesi'nde de doktora eğitimi aldı.

1973-1976 yılları arasında da Bülent Ecevit'e danışmanlık hizmetinde bulundu. Bunun yanında ODTÜ'de de öğretim üyeliği yaptı. 1978'de de Dünya Bankası'na girdi. 3 Mart 2001 tarihinde de ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı vazifesine getirildi. Daha sonra İsmail Cem ve Hüsamettin Özkan ile birlikte Yeni Türkiye Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı.

Fakat bu partiye katılmayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı oldu. 2002 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde de CHP'den İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 9 Mayıs 2005 tarihinde de görevinden istifa ederek Birleşmiş Milletler'in kalkınma programı başkanlığına atandı..

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