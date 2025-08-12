İş insanı Halit Yukay’ın gizemli kazası! Detaylar ortaya çıktı: Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonla konuşurken…
İş insanı Halit Yukay'ın idaresindeki teknenin parçalanmış ve yarı batık halde bulunmasının üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Tekne üzerinde tespit edilen beyaz renkli sürtünme izlerinin şüpheli gemiye ait olduğu kesinleşirken, gemi kaptanı tutuklandı. Öte yandan gizemli kazanın detayları ortaya çıktı.
