İş insanı Halit Yukay’ın gizemli kazası! Detaylar ortaya çıktı: Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonla konuşurken…

İş insanı Halit Yukay'ın idaresindeki teknenin parçalanmış ve yarı batık halde bulunmasının üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Tekne üzerinde tespit edilen beyaz renkli sürtünme izlerinin şüpheli gemiye ait olduğu kesinleşirken, gemi kaptanı tutuklandı. Öte yandan gizemli kazanın detayları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.08.2025 06:52
Marmara Adası açıklarında iş insanı Halit Yukay'ın idaresindeki teknenin parçalanmış ve yarı batık halde bulunmasının üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, tekne üzerinde tespit edilen beyaz renkli sürtünme izlerinin tekneye çarptığı değerlendirilen gemiye ait olduğu tespit edildi.

Tutuklanan gemi kaptanı C.T. ifadesinde, olay günü saat 17.00 sıralarında geminin baş tarafında parçalar ve can simidi gördüğünü, kontrol amacıyla daire çizdiğini ancak herhangi bir canlı emaresi görmediği için seyrine devam ettiğini söyledi.

Yapılan incelemelerde; kaptan C.T.'nin kontrolündeki geminin Marmara Adası açıklarında rotasından çıkarak dairesel hareket yaptığı, geminin baş kısmında sürtünme izleri bulunduğu, ayrıca kamera kayıtlarında geminin Kocaeli Limanı'na varmasının ardından gemi kaptanı C.T. ve beraberindeki bir kişinin geminin baş kısmını inceledikleri görüldü.

Şüphelinin, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na herhangi bir ihbarda bulunulmadığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

Sabah'ın Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından aldığı bilgide şu detaylar yer aldı….

