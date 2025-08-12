Viral Galeri Viral Liste 2025-2026 Açıköğretim kayıt tarihleri: AÖF, ATA AÖF ve AUZEF yeni kayıt başvuruları ne zaman başlıyor?

2025-2026 Açıköğretim kayıt tarihleri: AÖF, ATA AÖF ve AUZEF yeni kayıt başvuruları ne zaman başlıyor?

2025-2026 eğitim-öğretim yılında açıköğretim sistemiyle eğitim almak isteyen adaylar, Anadolu Üniversitesi (AÖF), Atatürk Üniversitesi (ATA AÖF) ve İstanbul Üniversitesi (AUZEF) kayıt tarihlerine odaklandı. Peki 2025-2026 döneminde açıköğretim kayıtları ne zaman başlayacak? İşte AÖF, ATA AÖF ve AUZEF güncel kayıt tarihleri ve önemli detaylar.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.08.2025 09:30
2025-2026 Açıköğretim kayıt tarihleri: AÖF, ATA AÖF ve AUZEF yeni kayıt başvuruları ne zaman başlıyor?

Açıköğretim fakülteleriyle eğitim almak isteyen adaylar, 2025-2026 yılı kayıt tarihlerini merakla araştırıyor. Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin uzaktan eğitim programları her yıl ilgi görürken bu yıl kayıt takvimi de netleşti. İşte AÖF, ATA AÖF ve AUZEF için kayıtların başlayacağı tarihlerin detayları...

2025-2026 Açıköğretim kayıt tarihleri: AÖF, ATA AÖF ve AUZEF yeni kayıt başvuruları ne zaman başlıyor?

Anadolu Üniversitesi AÖF 2025-2026 Kayıt Takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), ikinci üniversite kapsamında çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemlerini 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da başlatacak. Kayıtlar, 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Başvuru hakkı, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen başka bir üniversitede öğrenim gören öğrenciler için geçerli olacak. Ayrıca lisans mezunları ön lisans ya da lisans programlarına, ön lisans mezunları ise ön lisans programlarına başvurabilecek.

2025-2026 Açıköğretim kayıt tarihleri: AÖF, ATA AÖF ve AUZEF yeni kayıt başvuruları ne zaman başlıyor?

İstanbul Üniversitesi AUZEF Kayıtları Ne Zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ikinci üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 28 Temmuz - 12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, belirtilen tarihler arasında çevrimiçi başvurularını tamamlayabilecek.

2025-2026 Açıköğretim kayıt tarihleri: AÖF, ATA AÖF ve AUZEF yeni kayıt başvuruları ne zaman başlıyor?

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF Kayıt ve Sınav Takvimi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) kayıtları 25 Ağustos 2025'te başlayıp 3 Ekim 2025'te sona erecek. Güz dönemi ders kayıtları 29 Eylül - 3 Ekim, mazeretli ders kayıtları ise 6-10 Ekim tarihlerinde alınacak.

2025-2026 Açıköğretim kayıt tarihleri: AÖF, ATA AÖF ve AUZEF yeni kayıt başvuruları ne zaman başlıyor?

Derslerin başlangıç tarihi 6 Ekim 2025 olarak belirlendi ve güz dönemi 9 Ocak 2026'da sona erecek. Sınav takvimi ise şu şekilde planlandı: Vize sınavları 22-23 Kasım 2025, final sınavları 10-11 Ocak 2026, bütünleme sınavları ise 14-15 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

SON DAKİKA