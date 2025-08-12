Sağlık Bakanlığı 35 müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? Müfettiş yardımcılığı başvuru şartları neler?
Sağlık Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 35 müfettiş yardımcısı alımı için kılavuz yayımladı. Farklı bölümlerden mezun olan adayların KPSS puanına göre başvuruları kabul edilecek ve başarılı olanlar Ankara'da yapılacak yarışma sınavıyla belirlenecek. Peki Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.08.2025 08:59