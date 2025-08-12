Sağlık Bakanlığı 35 müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? Müfettiş yardımcılığı başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 35 müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Farklı fakülte ve bölümlerden mezun adayların KPSS puanlarına göre başvurular 25 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden kabul edilecek. Yarışma sınavı ise iki aşamalı olarak Ankara'da gerçekleştirilecek. İşte alım süreci ve başvuru koşullarına dair detaylar…