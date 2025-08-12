Viral Galeri Viral Liste Sağlık Bakanlığı 35 müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? Müfettiş yardımcılığı başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 35 müfettiş yardımcısı alımı için kılavuz yayımladı. Farklı bölümlerden mezun olan adayların KPSS puanına göre başvuruları kabul edilecek ve başarılı olanlar Ankara'da yapılacak yarışma sınavıyla belirlenecek. Peki Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.08.2025 08:59
Sağlık Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 35 müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Farklı fakülte ve bölümlerden mezun adayların KPSS puanlarına göre başvurular 25 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden kabul edilecek. Yarışma sınavı ise iki aşamalı olarak Ankara'da gerçekleştirilecek. İşte alım süreci ve başvuru koşullarına dair detaylar…

Hangi Bölümlerden Alım Yapılacak?

Bakanlık, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile siyasal bilgiler fakültesi mezunlarının yanı sıra, bilişim sistemleri mühendisliği, yazılım mühendisliği, genetik ve biyomühendislik, elektrik elektronik mühendisliği, inşaat mühendisliği, mekatronik mühendisliği, yapay zeka ve veri yönetimi mühendisliği, diş hekimliği ve mimarlık bölümlerinden adayları sınava çağıracak. Bu bölümlerden ya da yetkili makamlarca denkliği kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı lisans programlarından mezun olmak şart.

Başvuru Süreci ve Ön Görüşme Tarihleri

Başvurular, 25 Ağustos Pazartesi günü başlayıp 9 Eylül Salı günü sona erecek. Başvuru sonuçları ve yarışma sınavına katılacak adayların listesi, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın resmi sitesi olan https://teftis.saglik.gov.tr adresinde duyurulacak. Ayrıca, olumlu bulunan adaylarla 22 Eylül - 4 Ekim 2025 tarihleri arasında ön görüşmeler yapılacak.

Yarışma Sınavı Nasıl Yapılacak?

Yarışma sınavı, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. İlk aşama, 12 Ekim 2025 Pazar günü sabah 09:30 ile 12:30 saatleri arasında tüm adayların katılımıyla düzenlenecek.

İkinci aşama ise 14 Ekim ile 24 Ekim tarihleri arasında yapılacak sözlü sınavlardan oluşacak. Bu süreçte adayların performansı, müfettiş yardımcısı olarak görev yapmaya uygunlukları açısından değerlendirilecek.

