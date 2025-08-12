Viral Galeri Viral Liste 12-15 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOG: Bu hafta hangi ürünler indirimde? Stanley termos ve ankastre set BİM’de şok fiyatla satışta

12-15 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOG: Bu hafta hangi ürünler indirimde? Stanley termos ve ankastre set BİM’de şok fiyatla satışta

BİM, 12 ve 15 Ağustos tarihlerinde raflarını dopdolu bir indirim listesiyle süslüyor. Stanley termoslardan ankastre setlere, teknolojiden mutfak ürünlerine kadar onlarca fırsat ürünü sizi bekliyor. Özellikle ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İndirimli ürünler yalnızca belirtilen tarihlerde ve stoklarla sınırlı olarak satışa sunulacak. Peki bu hafta indirimli aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.08.2025 09:10
12-15 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOG: Bu hafta hangi ürünler indirimde? Stanley termos ve ankastre set BİM’de şok fiyatla satışta

BİM'in 12 ve 15 Ağustos 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM kataloğunda bu hafta her bütçeye hitap eden fiyatlar dikkat çekiyor. Stoklarla sınırlı olan bu özel indirimlerde temel gıdadan kişisel bakım ürünlerine, mutfak araç gereçlerinden teknoloji ürünlerine kadar geniş bir yelpaze yer alıyor. Stanley Vakumlu Termos, Cam Ankastre Set ve Drone en dikkat çeken ürünler arasında. İşte 12 ve 15 Ağustos BİM aktüel katalog indirimleri…

12-15 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOG: Bu hafta hangi ürünler indirimde? Stanley termos ve ankastre set BİM’de şok fiyatla satışta

12 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOG LİSTESİ

Aytaç Dana Baton Kavurma 1000 gr: 699 TL

Aknaz Tam Yağlı Taze Sürülebilir Peynir Çeşitleri 180 gr: 37,50 TL

Köylüm Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr: 269 TL

Namet Soslu Dana Misket-Parmak Köfte 250 gr: 85 TL

Dost Ayran 2 L: 49,50 TL

12-15 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOG: Bu hafta hangi ürünler indirimde? Stanley termos ve ankastre set BİM’de şok fiyatla satışta

Nescafe Hazır Kahve Çeşitleri 25'li Paket (3ü1 Arada Sütlü Köpüklü / 2si1 Arada): 99 TL

Patiswiss Karamelize Bisküvili Krema 380 gr: 99 TL

Juss Tea Soğuk Çay Çeşitleri 2.5 L: 47,50 TL

Meysu Limonata 1 L: 39,50 TL

12-15 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOG: Bu hafta hangi ürünler indirimde? Stanley termos ve ankastre set BİM’de şok fiyatla satışta

Varta Energy Pil 6'lı (AA-AAA): 79 TL

Garnier Cilt Kusurlarını Örten Görünmez Bant 22 Adet: 179 TL

Note Sıvı Allık: 109 TL

Note Bb Krem Set: 109 TL

Elidor Saç Yağı 80 ml: 135 TL

12-15 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOG: Bu hafta hangi ürünler indirimde? Stanley termos ve ankastre set BİM’de şok fiyatla satışta

15 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOG LİSTESİ

Katlanır Çamaşır Selesi 25 L: 229 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler: 25 TL

Patates Ezici Narenciye Sıkacağı: 219 TL

Çok Amaçlı Kapaklı Kutu: 109 TL

Mutfak Gereçleri: 59 TL

Bambu Peynir Tahtası Seti: 149 TL

SON DAKİKA