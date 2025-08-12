12-15 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOG: Bu hafta hangi ürünler indirimde? Stanley termos ve ankastre set BİM’de şok fiyatla satışta
BİM, 12 ve 15 Ağustos tarihlerinde raflarını dopdolu bir indirim listesiyle süslüyor. Stanley termoslardan ankastre setlere, teknolojiden mutfak ürünlerine kadar onlarca fırsat ürünü sizi bekliyor. Özellikle ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İndirimli ürünler yalnızca belirtilen tarihlerde ve stoklarla sınırlı olarak satışa sunulacak. Peki bu hafta indirimli aktüel kataloğunda hangi ürünler var?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.08.2025 09:10