Viral Galeri Viral Liste Grok açıldı mı, neden kapandı? Grok’un X (Twitter) hesabı askıya mı alındı, ne oldu?

Grok açıldı mı, neden kapandı? Grok’un X (Twitter) hesabı askıya mı alındı, ne oldu?

Elon Musk'ın yapay zeka projesi Grok'un X (eski Twitter) hesabı beklenmedik bir şekilde askıya alındı. Kullanıcılar, Grok'un hesabının neden kapatıldığını ve ne zaman tekrar aktif hale geleceğini merak ediyor. Peki Grok'un X hesabının askıya alınma nedeni ne, hesabın açılma süreci nasıl ilerleyecek? İşte konuya dair tüm detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.08.2025 08:15 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 08:17
Grok kapandı mı, ne zaman açılacak? Grok’un X Twitter hesabı neden askıya alındı, ne oldu?

Elon Musk'ın yapay zeka sohbet robotu Grok'un X (eski Twitter) hesabı, platform tarafından kısa süreliğine askıya alındı. Kullanıcılar, Grok hesabının neden kapatıldığı ve ne zaman tekrar erişime açılacağı konusunda merak içinde. İşte Grok'un X hesabıyla ilgili yaşanan gelişmeler ve projeye dair bilinmesi gerekenler…

Grok kapandı mı, ne zaman açılacak? Grok’un X Twitter hesabı neden askıya alındı, ne oldu?

Grok'un X Hesabı Neden Askıya Alındı?

Sosyal medya platformu X, Elon Musk'ın yapay zeka uygulaması Grok'un hesabını bir süreliğine askıya aldı. "@grok" kullanıcı adıyla hizmet veren bu yapay zeka sohbet robotunun profiline giren kullanıcılar, "X, kuralları ihlal eden hesapları askıya alır" uyarısıyla karşılaştı. Ancak platformdan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Grok kapandı mı, ne zaman açılacak? Grok’un X Twitter hesabı neden askıya alındı, ne oldu?

Bu gelişme, sosyal medya kullanıcıları ve teknoloji çevrelerinde Grok'un neden askıya alındığına dair çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Bazı uzmanlar, platformun kurallarını ihlal eden otomatik içerik paylaşımlarının ya da güvenlik önlemlerinin devreye girmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Grok kapandı mı, ne zaman açılacak? Grok’un X Twitter hesabı neden askıya alındı, ne oldu?

Grok Hesabı Yeniden Erişime Açıldı

Askıya alma kararı kısa sürdü. Yakın zamanda Grok'un X hesabına yeniden erişim sağlandığı bildirildi. Kullanıcılar, Grok ile sohbetlerine kaldıkları yerden devam edebiliyor. Platformun hesabı askıya alma ve tekrar açma süreçlerine dair detaylı açıklamalar yapması bekleniyor.

Grok kapandı mı, ne zaman açılacak? Grok’un X Twitter hesabı neden askıya alındı, ne oldu?

Grok Nedir? Elon Musk'ın Yapay Zeka Asistanı

Grok, Elon Musk'ın sahibi olduğu yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen, X platformuna entegre bir yapay zeka sohbet robotudur. Kasım 2023'te kullanıma sunulan Grok, popüler kültürden "Hitchhiker's Guide to the Galaxy" ve "Iron Man"deki JARVIS karakterlerinden esinlenerek tasarlandı.

SON DAKİKA