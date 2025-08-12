Grok açıldı mı, neden kapandı? Grok’un X (Twitter) hesabı askıya mı alındı, ne oldu?

Elon Musk'ın yapay zeka projesi Grok'un X (eski Twitter) hesabı beklenmedik bir şekilde askıya alındı. Kullanıcılar, Grok'un hesabının neden kapatıldığını ve ne zaman tekrar aktif hale geleceğini merak ediyor. Peki Grok'un X hesabının askıya alınma nedeni ne, hesabın açılma süreci nasıl ilerleyecek? İşte konuya dair tüm detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi