AK Parti 24. yılını kutlamaya hazırlanıyor! Başkan Erdoğan ne mesaj verecek? Reform hazırlığı

24 yılda Türkiye'de çok sayıda alanda büyük projelere imza atıldı (AA)

24 MADDEDE 24 YIL



ÜNİVERSİTELERDE VE KAMUDA BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI KALDIRILDI



AK Parti, eğitim alanında gerçekleştirdiği reformlar ile fırsat eşitliğini sağlamak için üniversitelerde başörtüsü yasağı kaldırıldı.



ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA BAŞÖRTÜSÜNÜN ÖNÜ AÇILDI



2014'teki yönetmelik değişikliğiyle ortaöğretim kurumlarında öğrencilerin de başörtüsü takabilmesinin önü açıldı.



KAMUDA BAŞÖRTÜSÜ UYGULAMASI SONA ERDİ



2002'den bu yana insan hakları ve yargı alanında da çeşitli yasal düzenlemelere imza atıldı. Kamuda başörtüsü yasağı uygulaması sona erdirildi.



ÜNİVERSİTE SAYISI 209'A ÇIKTI



Üniversite eğitimine yönelik birçok düzenleme yapılırken, üniversite sayısı da arttırıldı. Üniversite sayısı 209'a yükseltildi.

EĞİTİM KİTAPLARI ÜCRETSİZ



ilköğretim ve ortaöğretimde okul kitapları ücretsiz hale geldi.



4-4-4 SİSTEMİ HAYATA GEÇİRİLDİ



Zorunlu eğitim, 8 yıldan 12 yıla çıkarıldı. Düzenlemeyle kademeler, 4 yıl süreli ilkokul, 4 yıl süreli ortaokul ve 4 yıl süreli lise olarak yapılandırıldı.