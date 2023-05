Başkan Erdoğan TRT’de propaganda konuşmasını yaptı: Öyle bir kazanacağız ki bu ülkenin hiçbir ferdi kaybetmeyecek!

Başkan Erdoğan, ''İlk gençlik yıllarımdan beri siyasetin farklı kademelerinde hep sizlerin huzurunda olmuş bir kardeşinizim. Üstlendiğimiz her görevde, yaptığımız her işte sizlerin murakabesi altında bir hayat sürdük. Bugüne kadar girdiğimiz 15 seçimin tamamında sizlerin sandıkta verdiği onayla ülkemizin yönetim sorumluluğunu yürüttük. Bu zorlu süreçte karşıladığımız her sıkıntının üstesinden sizlerin desteği ve duasıyla geldik. Elbette eksiklerimiz, hatalarımız olmuştur. Ama samimiyetle ve tüm gücümüzle eser üretmek, hizmet vermek için çalıştığımızı kimse inkar edemez. Sizlerden aldığımız destekle ülkemize, Cumhuriyet tarihinin tamamını katlayan eserler kazandırdık. Türkiye'nin son 21 yılında hayata geçirdiğimiz reformlarla sadece ülkenin demokrasi ve kalkınma altyapısının eksiklerini tamamlamakla kalmadık; bizim asıl başarımız tarihi bir zihniyet devrimini gerçekleştirmek oldu. Bu öyle bir devrim ki kökeninden, inancından, mezhebinden, meşrebinden dolayı kendini ülkesinden ve devletinden dışlanmış hisseden her ferdi kucakladı. Her bir insanımızı tüm farklılıklarının ötesinde, Türkiye ortak paydasının ayrılmaz bir parçası halinde getirdi" dedi.