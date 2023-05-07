Başkan Erdoğan’ın ‘Büyük İstanbul Mitingi’ne ve millet iradesine CHP’li İBB’den engelleme girişimi!
14 Mayıs seçimleri öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde tertip ettiği 1 milyon 700 bin kişinin katıldığı dev mitingde coşkulu vatandaşlara hitap etti. Ancak miting alanına gitmeye çalışan on binlerce vatandaş CHP’li İBB’nin ait hizmet verdiği metrolarda gerekli hizmeti alamayınca miting alanına erişemedi.
Sabahın ilk saatlerinde milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi için ona desteğini gösteren vatandaşlar dünyaya ve HDPKK-FETÖ ile ittifaka girişen 7'li koalisyona net bir mesaj verdi.
Akın akın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki mitinge vatandaşlar karayolu, tren ve metrolarla akın etti.
DEV KATILIM! RAKAM 1 MİLYON 700 BİN
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin işaret fişeği olan İstanbul mitinginde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dev mitinge 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıkladı.
Ancak mitinge alanına vatandaşlar gitmekte zorlandı.
Büyük katılıma sahne olan Cumhur İttifakı'nın bu tarihi mitingine ulaşımdaki aksamalar sebebi ile çok sayıda vatandaş erişemedi.
D-100 KİLİT OLDU
'Büyük İstanbul Mitingi' öncesi Çatalca ve Beylikdüzü'nden Yeşilköy'deki miting alanına giden partililer D-100 karayolu, Atatürk Havalimanı katılımında yoğunluğa neden oldu.
Metrobüs ve metro aktarmalarıyla miting alanına gidenlerin yanı sıra, AK Parti ilçe teşkilatlarının otobüs ve minibüsleri de miting alanına ulaşmak için trafikte bekledi.
Bazı vatandaşlar ise, oluşan trafik nedeniyle miting alanına yürüyerek zor da olsa katıldı.
Alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde polis helikopteri, miting alanı ve çevresinde zaman zaman devriye uçuşu yaptı.
İBB'DEN MİLLET İRADESİNE ENGELLEME GİRİŞİMİ
Ancak miting alanına gitmeye çalışan on binlerce vatandaş CHP'li İBB'nin ait hizmet verdiği metrolarda gerekli hizmeti alamayınca miting alanına erişemedi.
Dün Maltepe'de büyük hüsrana uğrayan Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB, önce Atatürk Havalimanı'ndaki yürüyen merdivenleri "arızalı" bahanesiyle durdurdu ardından da gidiş yönünde metro seferlerini yavaşlattı.
Miting alanına gitmeye çalışan vatandaşlar metro duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Miting sonrası evine dönmek isteyen bir vatandaş, "İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan evlerimize gitmek istiyoruz ama metroyu kapattılar. İnsanlar burada kaldı, metroyu kapattılar" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.
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