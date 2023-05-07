Başkan Erdoğan’ın ‘Büyük İstanbul Mitingi’ne ve millet iradesine CHP’li İBB’den engelleme girişimi!

D-100 KİLİT OLDU

'Büyük İstanbul Mitingi' öncesi Çatalca ve Beylikdüzü'nden Yeşilköy'deki miting alanına giden partililer D-100 karayolu, Atatürk Havalimanı katılımında yoğunluğa neden oldu.

Metrobüs ve metro aktarmalarıyla miting alanına gidenlerin yanı sıra, AK Parti ilçe teşkilatlarının otobüs ve minibüsleri de miting alanına ulaşmak için trafikte bekledi.