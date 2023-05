Başkan Erdoğan’dan Rize’de önemli açıklamalar

Bugün bir kez daha sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Bir kez daha Rizeli kardeşlerimle kucaklaşmanın sevincini yaşıyorum. Beraberce 21 yılda 15 seçim zaferine imza attık. Türkiye'yi tarihinin en büyük başarıları ile beraberce tanıştırdık. Bizden önceki 70 yılda yapılamayan eserleri 21 yıla sizlerle beraber sığdırdık. Milletimizin iradesine kurulan prangalaı beraber parçaladık. Ülkemizi nice fırtınanın içinden beraber çıkardık. Terör örgütlerinin kalleş saldırılarını beraberce püsküttük. Her karışında şehit yatan aziz vatanı beraber savunduk, beraber yücelttik. Rize-Artvin Havalimanı Rize'ye ayrı bir güzellik kazandırıyor. Bu hizmet olacak. İnşa ettiğimiz yollarla Rize'yi sadece İstanbul, Antalya, Diyarbakır'a değil Avrupa'dan Asya'ya tüm dünyaya bağladık. Ülkemizin 81 vilayetini eser ve hizmetlerimizle nakış nakış işledik.





"SEN NE YAPTIN BAY KEMAL?"

Şimdi sormak lazım bay bay Kemal, sen ne yaptın bir söyle, senin referansın var mı? Özetin özeti eserlerimiz bizim ülkemize olan hizmet aşkımızın birer örneği, bunlar Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla neyi kastettiğimizin işaretidir. Son 21 yılda yaptıklarımızdan adığımız güçle şimdi yeni bir destan yazmaya hazırlanıyoruz. Büyük atılımların eşiğindeyiz. Bunun adı Türkiye Yüzyılı, bunun adı şahlanış dönemidir. 14 Mayıs büyük ve güçlü Türkiye idealinin adımı olacaktır. 14 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç noktası olacaktır.14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Rize'de bir destan daha yazıyor muyuz? Ata yurduma işte bu yakışır. Karadeniz'in incisi Rizemize böyle bir duruş yakışır. 14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun.

Siz bize güvendiniz, itimat ettiniz, inandınız biz de sizin için aşkla çalıştık. Bize yüklediğiniz emaneti yere düşürmeden, leke sürdürmeden size layık olabilmek için canla başla mücadele ettik. Sevginize, sizlerin şu karşılıksız muhabbetinize mazhar olabilmek adına gecemizi gündümzümüze kattık. 40 yıl... dilekolay, ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz diyoruz.

Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde hayal tüccarlığı yapmadık. Yalana bulaşmadık. Milletimize yapmayacağımız bir şeyi söylemedik. Dürüst olduk Karadenizli uşaklar gibi daima harbi olduk. Bu ülke geçmişte iki anahtar vaat edip sonra milleti sırtındaki ceketten de eden siyasetçiler gördü. Bu ülke her seçim öncesinde bol keseden boş vaat dağıtan işportacı siyasetçilerden çok çekti. Bu ülke siyasi ikballeri için her sözü söyleyen, her kılığa giren her işareti yapan fırıldak tiplerden çok çekti. Biz 2002'de göreve geldiğimizde Türk demokrasisine yakışmayan bu siyasetçi profillerinin hepsini tedavülden kaldırmıştık.