Başkan Erdoğan’dan Rize’de önemli açıklamalar

"ÖNLERİNE GELENE CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI DAĞITIYORLAR"

Ancak son günlerde bu tiplerin tekrar arzı endam ettiğini görüyoruz. Seçim sandığı yaklaştıkça birileri vaat bohçalarını yeniden açtı. Bakıyorsunuz önlerine gelene cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtıyorlar. Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda döndüler dolaştılar sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar. Önce 5 kişiydiler sonra 7 oldular bir ara 11'e çıktılar. Şimdi kaç olduklarını saymayı kendileri bile bıraktılar. Bu gidişle 14 Mayıs'a kadar 14-15 cumhurbaşkanı yardımcısını bulacaklar. Sağa sola makam dağıtmaktan bir de elleriyle kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar. Birinin ak dediğine diğeri kara diyor. Bay bay Kemal çıktı Londra'daki tefecilerden güya 300 milyar dolar ayarladım dedi. Bunun üzerine masadaki diğer ortağı böyle bir paranın olmadığını, gelmediğini, uzunca bir sürede gelmeyeceğini anlattı. Mahalli idareler seçiminde bedava traktör sözü vermişlerdi. Dağıttılar mı? Hayır, sonra çıkıp biz onu ilgi çekmek için söylemiştik dediler.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATINI AÇIKLADI

100 yıllık Cumhuriyeti değiştirecek olanlarla beraber misiniz? Onun için 14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi veriyor muyuz? Bunların her işi yalan dolan, palavra. Artık yalan söylerken yüzleri bile kızarmıyor. İşte yanlarında terör örgütünün temsilcileri, terör örgütlerinin parlamentodaki temsilcisi neler söylüyor neler. Koalisyon ortakları Rize'de toplaşmışlar çay konusunda yine atıp tutmuşlar. Unuttukları bir şey var. Benim Rizeli kardeşim bay bay Kemal'in ve avanesinin palavralarına asla itibar etmez. Rizeli hemşehrilerim adı yalancı çobana çıkmış birine ve saz arkadaşlarına pirim vermez. Bizim Rize ve çay üreticilerimiz içi yaptıklarımız ortada. Rızkını çaydan kazanan üreticilerimizi hep destekledik. Yaş çay alım fiyatını paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için yine destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz.

Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum. Tabi biz Rize'de sadece çay üretimini desteklemekle kalmadık. Bunun yanında turizmi de destekleyerek Rizeli kardeşlerimizin gelir kaynaklarını çeşitlendirdik. Şimdi çıkmış Giresun ile ilgili fındık fiyatına 4 dolar zam vereceğiz diyor. Bugüne kadar neredeydin? Hep yalan, şimdi gidiyorum Trabzon'a orada da her şeyi anlatacağız. Rize'nin sadece bir mevsim değil dört mevsim 365 gün boyunca kazanması düzenli akarının olması için gayret gösterdik. İşçi kardeşlerime sesleniyorum, kendi aralarındaki sorunları çözemeyenler sizlerin sıkıntılarına çözüm bulabilir mi? Terör örgütleri ile yol yürümekten çekinmeyen masadan Rizeli hemşehrilerime hayır gelir mi? Şimdiye kadar verdikleri hiçbir sözü tutmayanların vaatlerine güvenilir mi? Bu milletin ne sıkıntısı, problemi varsa bunun çözüm adresi biziz. Çay işçilerimizin 4 aylık çalışma süresini 6 aya biz çıkardık. İşçilerimizin çalışmadıkları dönemdeki sağlık sigortası sorununu biz çözdük. Arkadaşlarıma gereken çalışmayı yapmaları için talimatı verdim. Yeterki biz aramıza kimseyi sokmayalım. Yeter ki biz birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Gerisi Allah'ın izniyle gelecek, ülkemizin imkanları genişledikçe gereken neyse o yapılacaktır.

Bay bay Kemal ve ortaklarına şu soruları sormanızı istiyorum; Yalanı boyamayla doğru mu edeceksun, akıp giden yılana kardeş mi diyeceksun evet aklına gelirde buraya düşerse bay bay Kemal'e bunları muhakkak sorun. PKK elebaşılarının niçin kendisini desteklediğini sorun. Kandil'deki PKK elebaşıları teröristler ne diyorlar? Biz ne AK Parti'yi ne MHP'yi desteklemeyiz, biz 6'lı masayı destekleyeceğiz. Şimdi bu teröristlerden bu Kandil'deki terör örgütünün başlarından bu millete, bu memlekete fayda gelir mi? Öyleyse biz bunlara asla prim vermeyeceğiz. Bölücü örgütün siyasi uzantılarının neden aday çıkarmadıklarını, niçin kendisine destek verdiklerini sorun. Meclis'teki bir saatlik görüşmede bunlara ne vaat ettiğini, kapalı kapılar ardında nelerin sözünü verdiğini sorun.