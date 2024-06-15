A Haber Tel Aviv sokaklarında! İsrail halkı yeniden ayaklandı| İsyan bayrağı çekildi "Netanyahu istifa" sesleri yankılanıyor

A HABER EKİBİ TEL AVİV SOKAKLARINDA

"İsrail Ana Muhalefet lideri Yair Lapid'in de protestolara katılan isimlerin başında yer alıyor. Netanyahu hükumetinin en büyük karşıtı ve o da bu kalabalıkta isyanını dile getiriyor. Yoğun bir kalabalık var sokaklar ve caddeler kapatılmış durumda. Halk birçok döviz ve pankartlarla hükumetinin istifasını yineledi."

"Oldukça büyük bir meydan ve tepkili bir halktan söz ediyoruz şu anda. Netanyahuyu protesto edip savaşın sona ermesi için bir cumartesi akşamı daha buradan çağrılarını dile getiriyorlar."