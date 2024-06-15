A Haber Tel Aviv sokaklarında! İsrail halkı yeniden ayaklandı| İsyan bayrağı çekildi "Netanyahu istifa" sesleri yankılanıyor
İsrailliler, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle bir kez daha sokaklara döküldü. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Özkan Şafak Tel Aviv sokaklarının son halini ve halkın isyanını gösterdi. İşte detaylar…
İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası ve Gazze kasabı Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde bu cumartesi de geniş kapsamlı gösteriler düzenledi.
Hükümet karşıtı gruplara katılan on binlerce kişi, Gazze'ye saldırıların sonlandırılmaması ve esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığını eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep ettikleri protestolarını yineledi.
İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yapıldı. İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle bir kez daha sokaklara döküldü. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Özkan Şafak Tel Aviv sokaklarındaki protestoları canlı yayında erkanlara getirdi. İşte detaylar...
A HABER EKİBİ TEL AVİV SOKAKLARINDA
"İsrail Ana Muhalefet lideri Yair Lapid'in de protestolara katılan isimlerin başında yer alıyor. Netanyahu hükumetinin en büyük karşıtı ve o da bu kalabalıkta isyanını dile getiriyor. Yoğun bir kalabalık var sokaklar ve caddeler kapatılmış durumda. Halk birçok döviz ve pankartlarla hükumetinin istifasını yineledi."
"Oldukça büyük bir meydan ve tepkili bir halktan söz ediyoruz şu anda. Netanyahuyu protesto edip savaşın sona ermesi için bir cumartesi akşamı daha buradan çağrılarını dile getiriyorlar."
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