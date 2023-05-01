Yerli proje düşmanı Can Ataklı’dan küstah sözler! Selçuk Bayraktar’ı hedef aldı

ATAKLI'DAN BAYRAKTAR'A KÜSTAH SÖZLER

Can Ataklı, kendi YouTube kanalında yaptığı konuşmada, Bayraktar'ı açıkça hedef aldı. Ataklı, "Bu Damat efendi, bugüne kadar dedim ki, 'Bu çocuk yetenekli, iyi bir mühendis, Türkiye için kazançtır.' Ama bu işin b.kunu çıkardı. Orada ABD'lilere peşkeş çekiliyormuş da, bilmem neymiş de, CIA'in adamı çıktılar da falan. Senin kayınpederin Tayyip Erdoğan olmasa nah yaparsın sen onları." dedi.