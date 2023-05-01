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Yerli proje düşmanı Can Ataklı'dan küstah sözler! Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.05.2023
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Yerli proje düşmanı Can Ataklı’dan küstah sözler! Selçuk Bayraktar’ı hedef aldı

TOGG'dan İstanbul Finans Merkezi'ne Karadeniz gazından TCG Anadolu'ya kadar Türkiye'ye değer katan her projeye karşı çıkan CHP yandaşı Can Ataklı, Türkiye'nin milli gururu SİHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı. Ataklı, Bayraktar'a yönelik hadsiz ifadeler kullandı. Ataklı'nın Bayraktar hakkındaki hadsiz sözlerine ise tepki yağdı.

Yerli ve milli projelere karşı olmasıyla adı bilinen CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı seçimler yaklaştıkça skandal çıkışlarını sürdürüyor.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı küstah sözlerle hedef aldı. Türkiye'nin milli gururu SİHA'ları geliştiren isimlerden Selçuk Bayraktar'a, "Damat efendi" şeklinde yakışıksız bir üslup ile seslenen Ataklı, "Bugüne kadar dedim ki, 'Bu çocuk yetenekli, iyi bir mühendis, Türkiye için kazançtır.' Ama bu işin b.kunu çıkardı." dedi.

ATAKLI'DAN BAYRAKTAR'A KÜSTAH SÖZLER

Can Ataklı, kendi YouTube kanalında yaptığı konuşmada, Bayraktar'ı açıkça hedef aldı. Ataklı, "Bu Damat efendi, bugüne kadar dedim ki, 'Bu çocuk yetenekli, iyi bir mühendis, Türkiye için kazançtır.' Ama bu işin b.kunu çıkardı. Orada ABD'lilere peşkeş çekiliyormuş da, bilmem neymiş de, CIA'in adamı çıktılar da falan. Senin kayınpederin Tayyip Erdoğan olmasa nah yaparsın sen onları." dedi.

"BEN DE BAŞARILI OLURUM LAN"

Hadsiz sözlerini sürdüren Ataklı, "Sana bütün imkanlar tanınacak. Atatürk Havalimanı verilecek, İstanbul Havalimanı verilecek, bütün paralar verilecek, yurt dışına bütün pazarlığı senin kayınpeder yapacak, aynı şartları bana da verseler ben de başarılı olurum lan." ifadelerini kullandı.

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