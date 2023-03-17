CHP yandaşı Can Ataklı'dan Muharrem İnce'ye: "Bundan bir cacık olmaz"
CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermemesi nedeniyle Muharrem İnce'ye zehir zemberek sözlerle yüklendi. "Bu Muharrem'den bir cacık olmaz" diyen Ataklı, "Bir gün söylediğini ertesi gün yalanlayan, hırs dolu, nereden ne kaynak aldığını bilemediğimiz bir adam." ifadelerini kullandı. Ataklı'nın dışında geride kalan gün de İsmail Saymaz, Fatih Portakal ve Nevşin Mengü gibi CHP’ye yakınlığıyla bilinen sözde demokratik gazeteciler de İnce'yi hedef tahtasına koymuştu.
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Seçimler yaklaşırken siyaset arenasında heyecan da artıyor. 6'lı koalisyonun aylarca süren toplantı ve krizlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarma kararı aldı.
MUHARREM İNCE ADAYLIK KARARINI VERDİ
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 14 Mayıs'taki seçimlerde adaylığının kesin olduğunu söyledi. İnce, "Sokaklardayım, sokağın nabzını tutuyorum. Evet, 'CHP'ye katıl' diyen var. Ama bir katıl diyen varsa, 'Sakın ha' diyen üç var. Sokakta en çok, "Yedi/sekiz cumhurbaşkanı yardımcısıyla nasıl yürüyecek bu iş?' cümlesini işitiyorum." ifadelerine yer verdi.
CHP YANDAŞI CAN ATAKLI: "BU MUHARREM'DEN BİR CACIK OLMAZ"
Gazeteci Can Ataklı, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye zehir zemberek sözlerle yüklendi.
Ataklı, "Bu Muharrem'den bir cacık olmaz kardeşim. Bir gün söylediğini ertesi gün yalanlayan, hırs dolu, nereden ne kaynak aldığını bilemediğimiz bir adam." ifadelerini kullandı.
GAZETECİ Mİ? CHP'NİN SÖZCÜSÜ MÜ?
Ataklı'nın dışında geride kalan gün de İsmail Saymaz, Fatih Portakal ve Nevşin Mengü gibi gibi CHP'ye yakınlığıyla bilinen sözde demokratik gazeteciler de İnce'yi hedef tahtasına koymuştu.
FATİH PORTAKAL: "HİÇ GÜVEN VEREN BİRİ DEĞİL"
CHP'ye yakınlığıyla bilinen sözde tarafsız bir başka gazeteci Fatih Portakal da Muharrem İnce hakkında, "imdi böyleyse iktidara gelse ne olacak? Böyle siyasetçi olmamalı. Hiç güven veren biri değil Muharrem İnce. Böyle bir siyasetçinin olmaması gerekiyor. İnce gibi bir insanın bizi yönettiğini düşünün. Şimdi muhalefetteyken böyle! Acaba iktidara gelse ne olacak? İktidara geldiğinde demokrat bir yönetici olabilecek mi?" değerlendirmesini yapmıştı.
Twitter'da Portakal'ın konuyla ilgili açıklamalarına ilişkin bir haberi alıntılayan Saymaz ise şu ifadeleri kullanmıştı.
"Muharrem İnce bana da küstü. Fakat neden küstü, hangi aşamada küstü, onu anlayamadım. Arıyorum, açmıyor. Bir siyasetçinin, hele hele Cumhurbaşkanı adayının gazeteciye küsmesi çok tuhaf."
CHP yandaşı bir diğer gazeteci Nevşin Mengü de İnce'nin kendisini aradığını belirterek, "Sinirlendi. Biraz da ağır konuştu" demişti.
Mengü, yaşananlara ilişkin şunları dile getirmişti:
"Muharrem İnce Cumartesi sabahı saat 10.30 gibi aradı; 'Sen, elinde veri yok, neye göre konuşuyorsun' dedi. Ben de; 'Var elimde, elimizde veri' dedim. İnce; 'Yok ya, nereden olacak senin elinde veri!' dedi çıkıştı. Sonra, bana hem AK Partililer, hem de CHP'liler oy veriyor dedi. Sinirlendi. Muharrem Bey, biraz da ağır konuştu. Tamam Muharrem Bey dedim telefonu kapattım. Allah'ım, Ya Rabbim. iyice şeyin de şeyi çıktı. Siyasetçiler artık böyle arıyor, Sana ne falan böyle. Kafa tutuyor böyle. Elimde veri var diyorum, yok ya diyor. Acayip hal yani."
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