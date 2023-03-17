CHP yandaşı Can Ataklı'dan Muharrem İnce'ye: "Bundan bir cacık olmaz"

CHP YANDAŞI CAN ATAKLI: "BU MUHARREM'DEN BİR CACIK OLMAZ"



Gazeteci Can Ataklı, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye zehir zemberek sözlerle yüklendi.



Ataklı, "Bu Muharrem'den bir cacık olmaz kardeşim. Bir gün söylediğini ertesi gün yalanlayan, hırs dolu, nereden ne kaynak aldığını bilemediğimiz bir adam." ifadelerini kullandı.

GAZETECİ Mİ? CHP'NİN SÖZCÜSÜ MÜ?

Ataklı'nın dışında geride kalan gün de İsmail Saymaz, Fatih Portakal ve Nevşin Mengü gibi gibi CHP'ye yakınlığıyla bilinen sözde demokratik gazeteciler de İnce'yi hedef tahtasına koymuştu.