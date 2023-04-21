Karadeniz’deki gaz müjdesi CHP medyasının hedefinde! Başrolde yine Can Ataklı var...

"REZERV YOK ORADA"

Türkiye Başkan Erdoğan'ın verdiği müjdelerin sevincini yaşarken CHP yandaşı Can Ataklı skandal ifadelerle Karadeniz gazını hedef aldı.

TOGG'dan İHA ve SİHA'lara İstanbul Finans Merkezi'nden TCG Anadolu'ya kadar Türkiye'ye değer katan her projeye karşı çıkan Can Ataklı, Karadeniz'de yakılan gazın Rus gazı olduğunu iddia ederek "Türkiye'yi 20 yıl 30 yıl ayakta tutacak rezerv yok orada." iddiasında bulundu.

Vatandaşları da cehaletle suçlayıp hedef alan Ataklı "Hassas yoksullaştırılmış ve cehalete itilmiş toplumların en yumuşak kesimi bedava lafıdır. Büyük bir kandırmaca." dedi.