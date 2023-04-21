Karadeniz'deki gaz müjdesi CHP medyasının hedefinde! Başrolde yine Can Ataklı var...
CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı Türkiye'nin ürettiği tüm yerli ve milli projelere karşı çıkarken son olarak Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz müjdesini hedef aldı. Ataklı yakılan gazın Rus gazı olduğunu iddia ederken "Türkiye’yi 20 yıl 30 yıl ayakta tutacak rezerv yok orada." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Türkiye'de yapılan neredeyse tüm yerli ve milli projelere karşı çıkmasıyla ve CHP'ye verdiği destekle bilinen Can Ataklı, Togg, SİHA'dan sonra şimdi de Karadeniz'de verilen doğal gaz müjdesinden rahatsız oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün, Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'nda Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde iki müjde verdi.
Erdoğan, Türkiye'nin imkanlarını milletin her bir ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözlerini de burada unutmadıklarını dile getirerek şunları söyledi;
"İşte bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğal gaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğal gaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum. İnşallah seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı, çok daha olumlu bir şekilde tecelli edecektir."
"DOĞAL GAZ TÜKETİMİNİN TAMAMINI BİR AY SÜREYLE ÜCRETSİZ YAPIYORUZ"
"Aylık mutfak ve sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğal gazınız hayırlı olsun" diyen Erdoğan, "Şimdi de Karadeniz gazının sevincini, mutluluğunu, coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye ikinci müjdemizi açıklıyorum. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah'ın izniyle halen sürmekte olan ve yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pek çok müjdeyle çıkacağız."
"REZERV YOK ORADA"
Türkiye Başkan Erdoğan'ın verdiği müjdelerin sevincini yaşarken CHP yandaşı Can Ataklı skandal ifadelerle Karadeniz gazını hedef aldı.
TOGG'dan İHA ve SİHA'lara İstanbul Finans Merkezi'nden TCG Anadolu'ya kadar Türkiye'ye değer katan her projeye karşı çıkan Can Ataklı, Karadeniz'de yakılan gazın Rus gazı olduğunu iddia ederek "Türkiye'yi 20 yıl 30 yıl ayakta tutacak rezerv yok orada." iddiasında bulundu.
Vatandaşları da cehaletle suçlayıp hedef alan Ataklı "Hassas yoksullaştırılmış ve cehalete itilmiş toplumların en yumuşak kesimi bedava lafıdır. Büyük bir kandırmaca." dedi.
Ataklı hazımsızlık içeren şu ifadeleri kullandı;
"ULUFE DAĞITIR GİBİ..."
"Doğalgaz bağlantısı güya kuruldu. Karadeniz gazı sisteme veriliyor diye anlatıyorlar. Tabii en önemlisi Erdoğan'ın büyük müjde veriyorum diye adeta ulufe dağıtır gibi sanki kendi cebinden malından veriyormuş gibi 1 ay boyunca bedava 12 ay oyunca da 25 metreküpten para almıyoruz gibi halkı tamamen kandırmaya yönelik…"
"RUS GAZI KARDEŞİM"
"Şimdi seçime gidiyoruz. Hassas yoksullaştırılmış ve cehalete itilmiş toplumların en yumuşak kesimi bedava lafıdır. Büyük bir kandırmaca. Seçime doğru gidiyoruz. Dün akşam ateş yakıyorlar yok efendim doğalgazı getirdik falan… Orası hala şüpheli elimde bir şey yok ama orada çalışanlardan bazı sızan bilgilere göre oradaki gaz bizim Karadeniz'den çıkan gaz falan değil Rus gazı kardeşim. Oradan bir boru hattı ile buraya açıyorlar. Çünkü bu işin uzmanları diyor ki bu kadar kısa sürede bu gaz çıkarılıp evlere servis edilemez.
Ama sondaj yapıldı mı yapıldı. Rezerv yapıldı mı yapıldı ama rezervle de ilgili tartışmalar var. Onlara da girmek istemiyorum ama Türkiye'yi 20 yıl 30 yıl ayakta tutacak rezerv yok orada."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını yeni bölüm CANLI izle! 21 Nisan Yalı Çapkını 29. bölüm izle kesintisiz, Star TV tek parça!
- Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm bugün yayınlanacak mı? STAR TV 21 Nisan yayın akışı
- Anadolu AÖF SINAV SONUÇ EKRANI | Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF e-Kampüs giriş!
- 0,74 ve 0,79 faiz müjdesi geldi! Hesaplama yapıldı, 2+1 daireye 750 bin TL, 3+1 daireye 900 bin TL katkı! Tablo tablo konut kredi hesaplaması...
- Kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu son dakika? Kira yardımı ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? 5 bin 250 TL...
- GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023 | Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? Alım yapılacak bölümler, kontenjan sayısı...
- Doğalgaz indirimi ne zaman geçerli olacak? Ücretsiz doğalgaz faturası hangi ay gelecek?
- Gelinim Mutfakta puan durumu bugün | 21 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- YSK seçim sandık görevlileri ne zaman belli olacak, şartları neler? Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?
- KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | Kızılay personel alımı şartları neler? Ankara, İstanbul, Malatya...
- Şampiyonlar Ligi finali bilet fiyatları 2023: İstanbul Şampiyonlar Ligi final biletleri ne kadar, nerede satılıyor?
- Emekli, memur ve asgari ücret tablosu çıktı! % 21.43 hesabı, kök maaş - ilave ödeme - refah payı! SSK, Bağkur emeklisine 9.208 TL...