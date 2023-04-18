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Tipik CHP zihniyeti! Can Ataklı'nın milli proje düşmanlığı bitmiyor! Bu sefer hedefinde İstanbul Finans Merkezi var...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2023 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
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Tipik CHP zihniyeti! Can Ataklı’nın milli proje düşmanlığı bitmiyor! Bu sefer hedefinde İstanbul Finans Merkezi var...

Türkiye'de yerli ve milli projelere karşıtlığıyla bilinen CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı skandallarına bir yenisini daha ekledi. Ataklı Togg, SİHA gibi yerli projeleri hedef alırken şimdi de İstanbul'da kurulan dev finans merkezini hedef aldı. Ataklı Türkiye'nin dünyada finans merkezi olmasını sağlayacak olan projeye yönelik "Dünyanın merkezi olacakmış. Nah olur! Biz iyi bir şeyin merkezi olamayız." diyerek 'istemezuk' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Yerli ve milli projelere karşı olmasıyla adı bilinen CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı seçimler yaklaştıkça skandal çıkışlarını sürdürüyor.

"SİHA'LAR MAKET"

Yaptığı canlı yayında, haddini aşarak AK Parti seçmenini "geri zekalı" diyerek hedef alan Ataklı, "Baykar diye bir şirket var biliyorsunuz, Bayraktarlar... Deli gibi bir kesim var, zannediyorlar ki onu savununca sanki memleket savunuluyor. Bir özel şirket SİHA-İHA yapıyor, devletin kendisi de yapıyori, çok var bunları yapan. Bu çocuk iyi bir mühendis yetenekli belli ki ama abartma kardeşim, yaptığı maketten öte bir şey değil." ifadelerini kullanmıştı.

"UÇMUYOR NEDENSE"

Bununla da kalmayan Ataklı daha da ileri gitti. Türk halkıyla görüntüleri paylaşılan dev proje Milli Muharip Uçak hakkında ilginç sözler söyledi. "Uçak gösteriyorlar hep karada. Uçmuyor nedense. İnsansız jet uçağı hesapta" diye konuştu.

"TOGG MİLLİ DEĞİL"

Ataklı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada hazımsızlıkta zirve yaptı ve "Togg milli değil, bir şirketin ürettiği otomobil sadece" ifadelerini kullandı.

"GÖRMEMİŞİN OTOMOBİLİ OLMUŞ"

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, 'Görmemişin otomobili olmuş' başlığını attığı yazısında Türkiye'nin gurur kaynağı haline gelen Togg ile ilgili hazımsızlığını gözler önüne serdi. Cumhuriyet tarihinde bir ilkin başarıldığı yerli otomobil projesini karalamaya çalışan Ataklı, Togg'un seçime yönelik propaganda aracı olduğunu iddia etti.

FİNANSTA ÇAĞ ATLATACAK MERKEZİ HEDEF ALDI

Ataklı son olarak geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan ve Türkiye'yi finansta çağ atlatacak İstanbul Finans Merkezi'ni hedef aldı.

ATAKLI'DAN ÇİRKİN SÖZLER

Ataklı "Dünyanın merkezi olacakmış. Biz iyi bir şeyin merkezi olamayız. Kötü şeylerin merkezi oluruz. Uyuşturucular burada, mafyalar burada, silah tacirleri burada, teröristler burada. İyi bir şeyin merkezi olamayız." şeklinde çirkin sözler kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ ORTADAN KALDIRMA PROJESİ"

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Ataklı'nın İFM'ye karşı sözleri bununla da sınırlı kalmadı. Ataklı, "Bu finans merkezi, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün değerlerini yok etme operasyonudur. Daha doğrusu Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırma amacını güdüyor. " ifadelerini kullandı.

İstanbul’a Finans Merkezi olmak çok yakışacak
İstanbul’a Finans Merkezi olmak çok yakışacak
İstanbul’a Finans Merkezi olmak çok yakışacak
İstanbul’a Finans Merkezi olmak çok yakışacak
İstanbul’a Finans Merkezi olmak çok yakışacak

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