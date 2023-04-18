Tipik CHP zihniyeti! Can Ataklı’nın milli proje düşmanlığı bitmiyor! Bu sefer hedefinde İstanbul Finans Merkezi var...

ATAKLI'DAN ÇİRKİN SÖZLER

Ataklı "Dünyanın merkezi olacakmış. Biz iyi bir şeyin merkezi olamayız. Kötü şeylerin merkezi oluruz. Uyuşturucular burada, mafyalar burada, silah tacirleri burada, teröristler burada. İyi bir şeyin merkezi olamayız." şeklinde çirkin sözler kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ ORTADAN KALDIRMA PROJESİ"

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Ataklı'nın İFM'ye karşı sözleri bununla da sınırlı kalmadı. Ataklı, "Bu finans merkezi, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün değerlerini yok etme operasyonudur. Daha doğrusu Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırma amacını güdüyor. " ifadelerini kullandı.