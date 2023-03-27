CHP yandaşı Can Ataklı milli projelere yine karşı! Hedefine Milli Muharip Uçak ve Togg var...
CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı milli projelere karşı çıkmasıyla bilinirken şimdi de Milli Muharip Uçak ve Togg'u hedefine koydu. Ataklı Milli Muharip Uçak hakkında yaptığı açıklamada "Uçmuyor nedense" diyerek projeyi küçümsemeye çalışırken Togg'u da milli olmamakla suçladı. İşte detaylar...
Yerli ve milli projelere karşı çıkışıyla tanınan CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı bu kez de Milli Muharip Uçak ve Togg'u hedef aldı.
MİLLİ MUHARİP UÇAK HANGARDAN ÇIKTI
Dünyada sayılı ülkenin yerli savaş uçağına sahip olduğu biliniyor. Türkiye ise Milli Muharip Uçak (MMU) projesinde dev adımlar atıyor. Son olarak MMU'nun hangardan çıktığı görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.
CAN ATAKLI HEDEFE KOYDU
Yerli ve milli projeler ise bazı çevreleri rahatsız etmeyi sürdürüyor. CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı yine Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Ataklı hem yerli otomobil Togg'u hem de Türk halkının göğsünü kabartan Milli Muharip Uçağı hedefine koydu.
"TOGG MİLLİ DEĞİL" DEDİ
Ataklı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada hazımsızlıkta zirve yaptı ve "Togg milli değil, bir şirketin ürettiği otomobil sadece" ifadelerini kullandı.
"UÇMUYOR NEDENSE"
Bununla da kalmayan Ataklı daha da ileri gitti. Türk halkıyla görüntüleri paylaşılan dev proje Milli Muharip Uçak hakkında ilginç sözler söyledi. "Uçak gösteriyorlar hep karada. Uçmuyor nedense. İnsansız jet uçağı hesapta" diye konuştu.
SİHA'LARA MAKET DEMİŞTİ
Baykar'ı hedef alan skandal açıklamalar yapanlara, CHP yandaşı Can Ataklı da katıldı. Yaptığı canlı yayında, haddini aşarak, AK Parti seçmenini "geri zekalı" diyerek hedef alan Ataklı, "Baykar diye bir şirket var biliyorsunuz, Bayraktarlar... Deli gibi bir kesim var, zannediyorlar ki onu savununca sanki memleket savunuluyor. Bir özel şirket SİHA-İHA yapıyor, devletin kendisi de yapıyori, çok var bunları yapan. Bu çocuk iyi bir mühendis yetenekli belli ki ama abartma kardeşim, yaptığı maketten öte bir şey değil." dedi.
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