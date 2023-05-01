Gürsel Tekin’in rezil olduğu anlar! Ne sünniliği biliyor ne de aleviliği: Çok kıymetli bir dindir

"İNANCINIZI SEÇEBİLİYOR MUSUNUZ"

"İnancını kim seçebilir, ananızı babanızı seçebiliyor musunuz?" Dilinizi inancınızı seçebiliyor musunuz?" şeklinde açıklamalarıyla Aleviliği bir din olarak ilan eden Tekin, "Kaldı ki Alevilik çok kıymetli bir dindir. Sünnilik de dindir. Kardeşiz, iç içe büyümüşüz." ifadelerini kullandı.

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