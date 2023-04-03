Can Ataklı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccade rezilliğini savunmak için suçu namaz kılanlara attı

KILIÇDAROĞLU: GÖREMEDİM

Kılıçdaroğlu ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise seccadeyi göremediğini belirterek kendini savundu.

Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." iddiasında bulundu.

Kılıçdaroğlu daha sonra da koalisyon ortağı Saadet Partisi'nin eliyle kendisini aklamaya çalıştı. Saadet Partisi iftarında konuşan Kılıçdaroğlu, 'seccadeye basma' rezaletini perdelemek için "Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" sözlerini sarf etti.

BENZER POZLAR ORTAYA ÇIKTI

İlkinde 'görmedim' bahanesine sığınan ve kendisine operasyon yapıldığını öne süren Kılıçdaroğlu'nun benzer pozları da ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Av. Ali Acar ve CHP Erzurum Milletvekili Aday Adayı Cavit Kılıç ile aynı yerde aynı pozu verdiği görüldü.