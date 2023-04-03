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Can Ataklı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade rezilliğini savunmak için suçu namaz kılanlara attı

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Giriş Tarihi: 03.04.2023 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
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Can Ataklı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccade rezilliğini savunmak için suçu namaz kılanlara attı

Son dakika haberi | 7'li koalisyon tarafından ortak cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde ayakkabıyla seccade üzerine çıkarak poz vermiş ve ardından "görmedim" savunmasını yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun benzer başka pozları da ortaya çıkarken, Can Ataklı CHP liderini savunmak için suçu adeta seccade üzerinde namaz kılanlarda aradı. Can Ataklı, "İftardan hemen sonra namaz kılanlar bana göre çok büyük bir yanlış yaparak 2 tane seccadeye benzeyen halıyı yerde bırakmışlar." dedi.

6+1'li koalisyonun büyük kavgalar ve pazarlıklar sonrası adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imza attığı seccade skandalının yankıları sürüyor.

Daha önce 'başörtüsüne bez parçası' diyen ve son dönemde helalleşme turlarına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı. Kılıçdaroğlu, programın ardından bazı CHP milletvekili aday adayları ile görüştü.

KEMAL KILIÇDAROĞLU AYAKKABI İLE SECCADEYE BASTI
Görüşmelere ilişkin paylaşılan fotoğraflar skandalı açığa çıkardı.

İlk olarak Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile görüşmesinin fotoğrafları basına yansırken söz konusu görüşmede CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıları ile namaz kılarken kullandığımız seccadeye bastığı ve poz verdiği görüldü.

Kılıçdaroğlu'nun yanında CHP'li Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.

KILIÇDAROĞLU: GÖREMEDİM
Kılıçdaroğlu ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise seccadeyi göremediğini belirterek kendini savundu.

Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." iddiasında bulundu.

Kılıçdaroğlu daha sonra da koalisyon ortağı Saadet Partisi'nin eliyle kendisini aklamaya çalıştı. Saadet Partisi iftarında konuşan Kılıçdaroğlu, 'seccadeye basma' rezaletini perdelemek için "Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" sözlerini sarf etti.

BENZER POZLAR ORTAYA ÇIKTI
İlkinde 'görmedim' bahanesine sığınan ve kendisine operasyon yapıldığını öne süren Kılıçdaroğlu'nun benzer pozları da ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Av. Ali Acar ve CHP Erzurum Milletvekili Aday Adayı Cavit Kılıç ile aynı yerde aynı pozu verdiği görüldü.

*ahaber.com.tr'nin ilgili haberi için fotoğrafa tıklayın

CAN ATAKLI'DAN KILIÇDAROĞLU'NU KURTARMAK İÇİN SKANDAL SÖZLER
Yaşanan skandallar zincirinin ardından CHP yandaşı Can Ataklı skandal sözlerle Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurtarma telaşına düştü.

SUÇU NAMAZ KILANLARDA ARADI
Suçu orada namaz kılanlarda arayan Can Ataklı, "İftardan sonra namaz kılanlar bana göre çok büyük bir yanlış yaparak iki tane seccadeye benzeyen halıyı yerde bırakmışlar." dedi.

İftardan sonra birkaç kişinin namaz kılmak için yer aradığını iddia eden Can Ataklı, Kılıçdaroğlu'nu savunmak için şunları söyledi; "İşte patronun odasında yerlerde halı var. Adam öyle bir ofis yapmış kendine ama ayakkabıyla giriliyor. Bazı dindar kesimden insanların ofislerinde halılar vardır girmeden ayakkabılar çıkarılır. Ama burada öyle bir şey yok yerler halı ama içeriye ayakkabıyla giriliyor. O kalabalıkta birkaç kişiyle giriyorlar. Fakat o iftardan hemen sonra namaz kılanlar bana göre çok büyük bir yanlış yaparak 2 tane seccadeye benzeyen halıyı yerde bırakmışlar."

Suç seccade üzerinde namaz kılanlarda "SUÇ SECCADE ÜZERİNDE NAMAZ KILANLARDA"

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