Yerli ve milli proje düşmanı Can Ataklı yine Togg’u hedef aldı: Görmemişin oğlu olmuş tutmuş Togg’unu koparmış

CAN ATAKLI'NIN HEDEFİNDE

Yerli ve milli projeler ise bazı çevreleri rahatsız etmeyi sürdürüyor. CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı yine Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Ataklı hem yerli otomobil Togg'u hem de Türk halkının göğsünü kabartan Milli Muharip Uçağı hedefine koydu.

"UÇMUYOR NEDENSE"

Bununla da kalmayan Ataklı daha da ileri gitti. Türk halkıyla görüntüleri paylaşılan dev proje Milli Muharip Uçak hakkında ilginç sözler söyledi. "Uçak gösteriyorlar hep karada. Uçmuyor nedense. İnsansız jet uçağı hesapta" diye konuştu.