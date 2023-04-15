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Yerli ve milli proje düşmanı Can Ataklı yine Togg'u hedef aldı: Görmemişin oğlu olmuş tutmuş Togg'unu koparmış

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2023 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023
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Yerli ve milli proje düşmanı Can Ataklı yine Togg’u hedef aldı: Görmemişin oğlu olmuş tutmuş Togg’unu koparmış

Türkiye'nin yaptığı her türlü yerli ve milli projeyi hedef alan CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı geçmiş dönemde Togg'u "Milli değil bir şirketin ürettiği otomobil sadece" diyerek hedef almıştı. Togg satışa çıkmasının ardından çoğu bakan tarafından makam aracı olarak kullanılırken vatandaşlar da yerli gurura büyük ilgi göstermişti. Ataklı bu ilgi sonrası yine Togg'u hedef gösterirken "Görmemişin oğlu olmuş tutmuş Togg'unu koparmış. Nedir bu ya Togg, Togg, Togg." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Türkiye yerli ve milli otomobilini de üretirken yeni gurur kaynağı Togg sokaklardaki yerini aldı. Ayrıca yerli otomobil çoğu bakan tarafından da makam aracı olarak kullanılmaya başlandı.

"NEDİR BU YA TOGG TOGG TOGG!"

CHP yandaşlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı sık sık yerli ve milli projelerle ilgili hazımsızlığı ile gündeme gelirken geçmiş dönemde "Togg milli değil, bir şirketin ürettiği otomobil sadece" demesinin ardından yeniden yerli otomobili hedef aldı. Ataklı "Burada bir buldumculuk var. Görmemişin oğlu olmuş tutmuş Togg'unu koparmış. Nedir bu ya Togg, Togg, Togg. Tayyip Erdoğan ana bayii gibi çalışıyor. " ifadelerini kullandı.

Togg'u karalamayı sürdüren Ataklı, "Üretim bandı yapılmamış, saraydan bant geliyor. 'Üretim bantları burada' diye video sergiliyorlar" diye konuşmuştu.

MİLLİ MUHARİP UÇAK HANGARDAN ÇIKTI

Dünyada sayılı ülkenin yerli savaş uçağına sahip olduğu biliniyor. Türkiye ise Milli Muharip Uçak (MMU) projesinde dev adımlar atıyor. Son olarak MMU'nun hangardan çıktığı görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

CAN ATAKLI'NIN HEDEFİNDE

Yerli ve milli projeler ise bazı çevreleri rahatsız etmeyi sürdürüyor. CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı yine Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Ataklı hem yerli otomobil Togg'u hem de Türk halkının göğsünü kabartan Milli Muharip Uçağı hedefine koydu.

"UÇMUYOR NEDENSE"

Bununla da kalmayan Ataklı daha da ileri gitti. Türk halkıyla görüntüleri paylaşılan dev proje Milli Muharip Uçak hakkında ilginç sözler söyledi. "Uçak gösteriyorlar hep karada. Uçmuyor nedense. İnsansız jet uçağı hesapta" diye konuştu.

SİHA'LARA MAKET DEMİŞTİ

Baykar'ı hedef alan skandal açıklamalar yapanlara, CHP yandaşı Can Ataklı da katıldı. Yaptığı canlı yayında, haddini aşarak, AK Parti seçmenini "geri zekalı" diyerek hedef alan Ataklı, "Baykar diye bir şirket var biliyorsunuz, Bayraktarlar... Deli gibi bir kesim var, zannediyorlar ki onu savununca sanki memleket savunuluyor. Bir özel şirket SİHA-İHA yapıyor, devletin kendisi de yapıyori, çok var bunları yapan. Bu çocuk iyi bir mühendis yetenekli belli ki ama abartma kardeşim, yaptığı maketten öte bir şey değil." dedi.

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