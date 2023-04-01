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CHP medyası tehditte vites yükseltti! Önce Fatih Portakal şimdi de Can Ataklı! Hedefte YSK var...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.04.2023 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023
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CHP medyası tehditte vites yükseltti! Önce Fatih Portakal şimdi de Can Ataklı! Hedefte YSK var...

CHP medyası son dönemde arttırdığı tehdit dilini bir üst seviyeye çıkardı. Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'de Fatih Portakal YSK Başkanını işaret ederek "Bu ismi unutmayın" ifadeleriyle hedef gösterdi. Bugün de Fondaş Can Ataklı, cumhurbaşkanı adaylarının anayasaya aykırı bir biçimde belirlendiğine iddia ederek Yüksek Seçim Kurulu üyelerine tehdit etti. Ataklı "Erdoğan seçilmezse durumları kötü" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

2023 seçimlerine artık az bir süre kalırken, yedili koalisyon ve medyasının tehditler serisine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

DİPLOMA YALANINA SARILDILAR

Bir yandan da 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi muhalefet yenilgiden kaçmak adına türlü entrikalardan kaçmıyor. Önce 'diploma' ardından '2 dönem' yalanına sarıldılar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'n aday olamayacağını iddia ettiler.

Tartışmalara son noktayı ise YSK koydu. YSK, Başkan Erdoğan'ın adaylığı önünde bir engel bulunmadığını duyurdu. Kesin aday listesi de Resmi Gazete'de yayımlandı.

OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların ise oy birliğiyle reddedildiğini bildirdi.

Fondaş Can Ataklı, cumhurbaşkanı adaylarının anayasaya aykırı bir biçimde belirlendiğine iddia ederek Yüksek Seçim Kurulu üyelerine tehdit etti.

YSK ÜYELERİNE TEHDİT

YSK üyelerinin kendilerini ateşe attıklarını söyleyen Ataklı, "Erdoğan seçilmezse durumları kötü" ifadelerini kullanıp müdahale edileceği imasında bulundu.

Ataklı şu ifadeleri kullandı;

Cumhurbaşkanı adayları anayasaya aykırı bir biçimde belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu büyük bir yük altına girerek, vebal altına girerek, kendilerini de hakikaten ateşe atarak bu kararı verdiler. Erdoğan seçilirse hiçbir şey değişmez hatta bu YSK üyeleri de taltif edilirler, kahraman ilan edilirler. Ama aksi olursa durumları kötü.

Geride bıraktığımız gün Sözcü TV'nin kadrolu tetikçisi Fatih Portakal da YSK üyelerini hedef göstermişti.

"AHMET YENER İSMİNİ UNUTMAYIN"

'Bu ismi unutmayın' diyerek üstü kapalı göndermelerde bulunan Portakal, "Elimizdeki anayasaya göre Erdoğan'ın aday olamayacağını anlıyoruz. YSK itirazları teker teker gözden geçirdi ve karar alındı. Ahmet Yener ismini unutmayın. Çok önemli bir isim" demişti.

CHP medyası tehditte vites yükseltti! CHP MEDYASI TEHDİTTE VİTES YÜKSELTTİ!

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CHP’li gazeteci Can Ataklı YSK üyelerini tehdit etti!

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