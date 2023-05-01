Son dakika: Memur-Sen Genel Kurulu’nda Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Emekli ve memura seçim sonrası ek zam müjdesi

Memur-Sen kamu görevlilerimizin hakkını savunma yanı sıra milli iradeye sahip çıkan cesur duruyşuyla da temayüz etmiştir. Memr-Sen daima tavırını haktabn, adaletten ve demokratik değerlerden yana koymuştur. Milli iradeyi hedef alan tüm gişrişimler karşısında dik durmuştur. Memurların meseleleri kadar İslam coğrafyasındaki kanayan yaralarımızı da gündeme getiren bir vicdan hareketi olmuştur.

"BUNLAR İŞTE TEK MİLLET, İKİ DEVLET OLMANIN BİR GERÇEĞİDİR"

Ülkemizle birlikte dünyanın dört bir tarafında hakları çiğnenen tüm mazlumlara da kol kanat germişitir. Çetelerle, mafyayla, cuntacılarla mücadelemizle hep yanımızda olan Memur Sen'e teşekkür ediyorum.

Memur-Sen Türkiye merkezli hareket eden kuruluşlarımızın varlığıyla ne kadar gurur duysak azdır. Memur Sen-in arama-kurtaröma ekibi depremde gece gündüz çalışarak pek çok insanımızı enkazların altından canlı çıkardı. Her alanda Memur-Sen'li kardeşlerimiz depremzdelerin yanında oldu. Biz devletimizin tüm kurumlarıyla halen sahadayız. Seçim gündeminden bağımsız olarak bölgede yürütülen tüm çalışmaları günbegün takip ediyoruz. Azerbaycan deprem bölgesine 1000 afet konutu, okul, cami ve sosyal donatı alanları yapacak. Bin afet konutunun temelini İlham Aliyev kardeşimizle attık. Bu bin afet konutunun yanında başka okulu, camisi, sosyal donatı alanları var. Bunlar işte tek millet, iki devlet olmanın bir gerçeğidir.