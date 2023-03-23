CHP’li gazeteci Can Ataklı YSK üyelerini tehdit etti: Muhalefet gelirse yargılanacaksınız

Her fırsatta CHP'ye verdiği destekle bilinen Gazeteci Can Ataklı, sunuculuğunu yaptığı bir programda skandal ifadelere imza attı. Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik, Başkan Erdoğan'ın adaylığının kabul edilmesi durumunda YSK üyelerinin yargılanacağını iddia eden Ataklı, "Gelecek iktidarın YSK'ya dönüp, 'sen anayasa suçu işledin' deyip mahkemeye verme ihtimali çok yüsek." ifadelerini kullandı.

YSK ÜYELERİ YARGILANABİLİR

Ataklı programda şunları söyledi: Tayyip Erdoğan'ı anayasaya aykırı biçimde aday yapmaları halinde, gelecek iktidarın YSK'ya dönüp, 'sen anayasa suçu işledin' deyip mahkemeye verme ihtimali çok yüsek.