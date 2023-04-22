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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kentsel dönüşüm paylaşımı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2023 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan kentsel dönüşüm paylaşımı!

Türkiye'de son 20 yılda yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi, CHP, İYİ Parti ve HDP'li belediyeler ile Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları öncülüğünde durduruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kentsel dönüşümün önemini vurgularken, cuma günü Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde kentsel dönüşümde vatandaşlara büyük bir kolaylığın haberini verdi. Başkan Erdoğan kentsel dönüşüm ile ilgili de bugün sosyal medya adresinden bir paylaşım yaparken, "Vatandaşlarımızı güvenli ve huzurlu yeni evlerine kavuşturmak için dur durak bilmeksizin çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, paylaşımında "Başta depremin en çok etkilediği illerimiz olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında başlattığımız kentsel dönüşüm hamlesiyle, vatandaşlarımızı güvenli ve huzurlu yeni evlerine kavuşturmak için dur durak bilmeksizin çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu mesajla paylaşılan videoda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin, kentsel dönüşümün ne denli önemli olduğunu net bir biçimde gösterdiğine dikkat çekildi.

"Bizler yaptığımız binalarda ve şehircilik planlarında deprem başta olmak üzere bütün doğal afetlere karşı önlemler aldık. Bunların yanı sıra çarpık kentleşmenin getirdiği birçok sorunu da beraberinde bertaraf ettik.

Yaşanan depremlerde, yaptığımız tek bir konut dahi zarar görmedi ve tamamı dimdik ayakta." değerlendirmesinin bulunduğu videoda, muhalefetin kentsel dönüşüme ilişkin açıklamalarına da yer verildi.

Videoda ayrıca, 2022'de kentsel dönüşüm kapsamında toplam 8 milyar 487 milyon lira harcama yapıldığı, bütün engellemelere rağmen bugüne kadar 1 milyondan fazla konutun vatandaşlara teslim edildiği kaydedildi.

"Deprem bölgesi olan ülkemizde kentsel dönüşüm şarttır. Kentsel dönüşüm, bölgede yaşayanların can ve mal kaybını önlemekle kalmaz, bölgenin yatırım almasına ve kalkınmasına da katkı sağlar." uyarısı yapılan videoda, depremden etkilenen vatandaşlar için 650 bin konutun yapım sürecine başlandığı ve bir yıl içerisinde 365 bin konutun vatandaşlara teslim edileceği de aktarıldı.

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