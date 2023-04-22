Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kentsel dönüşüm paylaşımı!
Türkiye'de son 20 yılda yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi, CHP, İYİ Parti ve HDP'li belediyeler ile Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları öncülüğünde durduruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kentsel dönüşümün önemini vurgularken, cuma günü Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde kentsel dönüşümde vatandaşlara büyük bir kolaylığın haberini verdi. Başkan Erdoğan kentsel dönüşüm ile ilgili de bugün sosyal medya adresinden bir paylaşım yaparken, "Vatandaşlarımızı güvenli ve huzurlu yeni evlerine kavuşturmak için dur durak bilmeksizin çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, paylaşımında "Başta depremin en çok etkilediği illerimiz olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında başlattığımız kentsel dönüşüm hamlesiyle, vatandaşlarımızı güvenli ve huzurlu yeni evlerine kavuşturmak için dur durak bilmeksizin çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bu mesajla paylaşılan videoda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin, kentsel dönüşümün ne denli önemli olduğunu net bir biçimde gösterdiğine dikkat çekildi.
"Bizler yaptığımız binalarda ve şehircilik planlarında deprem başta olmak üzere bütün doğal afetlere karşı önlemler aldık. Bunların yanı sıra çarpık kentleşmenin getirdiği birçok sorunu da beraberinde bertaraf ettik.
Yaşanan depremlerde, yaptığımız tek bir konut dahi zarar görmedi ve tamamı dimdik ayakta." değerlendirmesinin bulunduğu videoda, muhalefetin kentsel dönüşüme ilişkin açıklamalarına da yer verildi.
Videoda ayrıca, 2022'de kentsel dönüşüm kapsamında toplam 8 milyar 487 milyon lira harcama yapıldığı, bütün engellemelere rağmen bugüne kadar 1 milyondan fazla konutun vatandaşlara teslim edildiği kaydedildi.
"Deprem bölgesi olan ülkemizde kentsel dönüşüm şarttır. Kentsel dönüşüm, bölgede yaşayanların can ve mal kaybını önlemekle kalmaz, bölgenin yatırım almasına ve kalkınmasına da katkı sağlar." uyarısı yapılan videoda, depremden etkilenen vatandaşlar için 650 bin konutun yapım sürecine başlandığı ve bir yıl içerisinde 365 bin konutun vatandaşlara teslim edileceği de aktarıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ümraniyespor Beşiktaş maçı CANLI İZLE! 22 Nisan Ümraniyespor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
- ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuç tarihi belli oldu mu?
- 10.000 TL 20.000 TL, 30.000 TL, 36 AY VADE! Güncel ihtiyaç kredisi taksit hesaplama ekranı! Halkbank, ING, QNB Finansbank, TEB...
- Aile Destek sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak? Nisan ayı sosyal yardım ödemeleri yattı mı? Sorgulama ekranı...
- EYT maaşı ne zaman yatacak 2023? Tahsis numarasına göre ödeme günleri! SSK, Bağ-Kur EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı!
- Memur olmak isteyenler dikkat! Açıklamalar peş peşe geldi! 75 bine yakın personel alım yapılacak: İşte kurum kurum personel alım listesi...
- Büyük Aile Çiftliği hangi ülkede, nerede? (Our Yorkshire Farm) Büyük Aile Çiftliğindeki Amanda kimdir, kaç yaşında, boşandı mı?
- DGS 2023 başvuruları başladı mı? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM tarihleri açıkladı! DGS ile geçilen bölümler neler?
- 24 Nisan'da okullar açılacak mı, var mı? Pazartesi günü okullar açılıyor mu, tatil ne zaman bitiyor?
- Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Nisan ayı enflasyon oranları ne kadar, kaç olacak?
- Emeklinin kazanç listesine yenisi eklendi! Miktar arttı, yüzleri güldürecek hamle geldi! Tek tuşla hesaplarda: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana...
- İŞKUR Şehir Hastaneleri personel alımı başvuru erkanı! Deneyimli/deneyimsiz 916 işçi alınacak! Şartlar ve kontenjanlar neler?