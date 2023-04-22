Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan kentsel dönüşüm paylaşımı!

"Bizler yaptığımız binalarda ve şehircilik planlarında deprem başta olmak üzere bütün doğal afetlere karşı önlemler aldık. Bunların yanı sıra çarpık kentleşmenin getirdiği birçok sorunu da beraberinde bertaraf ettik.

Yaşanan depremlerde, yaptığımız tek bir konut dahi zarar görmedi ve tamamı dimdik ayakta." değerlendirmesinin bulunduğu videoda, muhalefetin kentsel dönüşüme ilişkin açıklamalarına da yer verildi.