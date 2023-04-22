CHP’de kriz! Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs’a günler kala kontrolü kaybetti! Ekrem İmamoğlu-Canan Kaftancıoğlu sürtüşmesi listeye yansıdı

CHP'li kaynaklar, CHP'de Ekrem İmamoğlu'na yakın Gökhan Günaydın'ın milletvekili listesine girmesi için daha önce 'cesedimi çiğnemeleri lazım' diyen İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Günaydın'ın listeye girmesiyle kendisine parti yönetim kurulunda yöneltilen soru üzerine toplantıyı terk ettiği ortaya çıktı. Bu olayın yaşandığı toplantıda bütün yönetim kurulu üyeleri ve bazı ilçe başkanlarının büyük şok yaşadığı belirtildi.

NEDEN HALEN GÖREVDE

Öte yandan Canan Kaftancıoğlu'nun Yargıtay'ın cezasını onamasının ardından parti üyeliğinin düşmesine rağmen görevde hukuksuz kalmasının nedeninin Kaftancıoğlu'nun HDP'deki uç marjinal gruplarla bağlantısının güçlü olması nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hukuksuz il başkanlığına devam ettirildiği iddia edildi.