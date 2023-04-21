İstanbul’da ‘Yüzyılın Dönüşümü’ başlıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Yarısı bizden kampanyası

Başkan Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan "Yedili masa Karadeniz gazı için ne diyordu? Hani nerde diyorlardı. Bebecan ne diyordu, hani nerde? Yahu Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna denizin altına doğal gaz boruları yerleştirildi. Doğal gaz ne zamandan beri Filyos'ta yanıyor, görmedin mi? Gözleri var görmez kulakları var duymaz, kalpleri mühürlü" dedi. Erdoğan ayrıca "Enflasyon meselesini de bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl tamamen çözmüş olacağız. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir. ABD'de faiz yükselebilir ama Türkiye'de düşecek. Göreceksiniz enflasyon da faizle birlikte düşecek. Türkiye Yüzyılı gibi vizyonu 3-5 karaborsacının hırsına teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bayram namazını Ayasofya'da kıldım. Cuma namazımızı da 5 yıllık restorasyon çalışmaları sonrasında ibarete açılan Sultanahmet Camisi'nde kıldım. Şimdi de İstanbulumuz için tarihi bir adımın sevincini beraberce yaşamak üzere GOP'tayız. Kışla'yı nasıl buldunuz? Dün neredeydik, Filyos'ta. Filyos'ta Karadeniz gazının devreye alınması münasebetiyle 1 yıl boyunca mutfak ve ocakların ücretsiz olacağı müjdesini milletimizle paylaştık. İftarı orada yaptık.

MUHALEFETE KARADENİZ GAZI TEPKİSİ

Yedili masa Karadeniz gazı için ne diyordu? Hani nerde diyorlardı. Bebecan ne diyordu, hani nerde? Yahu Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna denizin altına doğal gaz boruları yerleştirildi. Doğal gaz ne zamandan beri Filyos'ta yanıyor, görmedin mi? Gözleri var görmez kulakları var duymaz, kalpleri mühürlü. Bunlara nasıl masaları teslim ettik. İstifa ederken bizden neler neler söyledi. Öbürü veda ederken neler neler söyledi. Asıl bunlara ihanetlerinin bedelini 14 Mayıs'ta ödetmeye hazır mıyız? Siyasi mefta olarak gömmeye hazır mıyız? Yapmamız gereken ne çok çalışacağız.