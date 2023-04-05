Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gündeme özel açıklamalar! Ekonomide hangi adımlar atılacak?
Türkiye'de seçimlere artık kısa bir süre kalırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılıdığı özel yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte detaylar...
Seçimlere 40 günden az bir süre kalırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli soruları yanıtlıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
Yüzde 50'nin üzerinde enkazlar kaldırıldı.
Köy evlerinin bir kısmını bayrama yetiştirme gayretimiz var.
Cesurca konuşanlar anayasayı değiştirmeyi hayal ediyor.
Bay bay Kemal'in HDP'den alacağı destek karşılığında yapacağı iş, ülkeyi, terör örgütü ve onun siyasi uzantılarının ajandasının rotasına sokmaktır.
Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede gözü olmaz.
Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını yargı vasıtasıyla soracağız. Bunların üzerine gideceğiz.
Ayrıntılar geliyor...
DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR
Deprem bölgelerindeki köy evlerinin yapımının Ramazan Bayramı'na yetiştirileceğini açıklayan Başkan Erdoğan, "Öncelikle tabi bu mübarek Ramazan gecesinde sizlerle böyle bir programı üstelik de deprem bölgesine giderek başlatmak hakikaten bizi duygusallıktan öte bir sorumluluk altına da götürüyor. Çok ciddi ölüm vakaları oldu. 50 bini aşkın vefat var. Bunun yanında çok ciddi yaralılarımız var. Öncelikle vefatlara malum bizim dinimizde şehadet var. Şehadet makamında sevgililer sevgilisi Peygamberimizin şefaati var. Bütün bunlarla beraber özellikle attığımız adımlar, verdiğimiz sözler var. Süratle enkazların kaldırılması dedik bunu da büyük oranda başardık, başarıyoruz. Bütün Belediye Başkanlarımız, Valilerimiz kamu kurumlarımız çok yoğun bir çalışma içerisindeler. 7/24 diyebilirim yani böyle bir çalışma." dedi.
"YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE ENKAZLAR KALDIRILDI"
Deprem bölgelerindeki enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, "Yüzde 50'nin üzerinde enkazlar kaldırıldı. Bununla birlikte zemin etütleri de bir yandan yapılıyor. Bunun da ötesinde yeni bir adım atıldı. İnşallah bakanımın da verdiği söze dayanarak söylüyorum. Bu köy evleri dediğimiz evlerin bir kısmını Bayrama yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Tabi bu köy evlerinin özelliği tek kat, bunun dışında bazı yerlerde tek katın altında ahırı ki burada sütünü, peynirini yapsın." ifadelerini kullandı.
"YENİ ŞEHİRLER OLUŞTURULDU"
"Bunun dışında da bana bir yıl müsaade edin dediğim kalıcı konutlar var. Biz burada çok ilginç bir plan yaptık. Burada ilk etapta adımımız çadırlardı. Çadırlarla işe girdik. AFAD başta olmak üzere bu çadırlarla bütün depremzedelerimize ulaştık. Dedik ki, "Bu yetmez bunun ikinci etabı olmalı." Bu kez de konteyner kentler kurduk. Bununla da yetinmedik. Prefabrik konutlar yaptık. Gerçekten ben de attıkları adımlar sebebiyle tebrik ediyorum. Oradaki müteahhit firmalar çok güzel prefabrik konutlar yaptı ki adeta yeni şehirler oluşturuldu. Kuaföründen tutun alışveriş yerlerine kadar hepsi var. Orada ferah bir hava oluşturuyorlar. Bu köy evleriyle de diğer adımlar atıldı."
"NATO ÇADIRLARINDAN ÜRETMEK İSTİYORUZ"
NATO'dan ve İsveç'ten gönderilen çadırların Türkiye'de üretileceğini açıklayan Başkan Erdoğan, NATO'nun gönderdiği çadırlar çok çok farklılık arz ediyor. Bunlar hakikaten alışılmış çadırlardan değil. İçindeki bütün klimatik sistemlere varıncaya kadar var. Bunlardan 5 adet bize gönderin dedik. Benzer bir çadır İsveç'te de var onlar da bize gönderdiler. İnşallah seçimden sonra özellikle gerek Kızılay gerek AFAD bu modelleri alıp ülkemizde üretelim istiyorum. Konteynerlerde, prefabriklerde nasıl bunu başardıysak bunu da başarmak istiyorum. İnsanlarımızın temel ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılamamız gerekiyor. Bunun içinde barınma önemli bir yer temin ediyor, beslenme önemli bir yer teşkil ediyor." dedi.
"YÜKSEK KİRALARIN HESABINI SORACAĞIZ"
Yaptığımız iftarlarda bakıyorum depremzedelerimizin bazılarının gözleri yaşlı ama bakıyoruz yine "Biz memleketimize gidelim." diyorlar. Bazı şikayetleri de var. Kiralar oralarda çok yüksek olduğundan şikayet ediyorlar. Biz de diyoruz ki bunların üzerine üzerine gideceğiz, yüksek kiraların üzerine de yargıyla gidip hesabını soracağız. Şu an yurtlarda kalanlar çok çok memnunlar. "Devletimiz bizi açıkta bırakmadı." diyorlar.
"YURTLARIMIZ HEPSİ İÇİN MİSAFİRHANE"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem bölgelerindeki riskli yapılara girilmemesi konusundaki uyarılarına değinen Başkan Erdoğan, depremzedelerin evlerinde kalan eşyalarının temin edileceğini açıkladı.
Başkan Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız "Bu binaya girilmez." diyor. Ben de vatandaşıma diyorum ki, "Benim Bakanlığım böyle dediyse buralara girmeyin. "Eşyalarımı alacağım" sakın ha! Burası şu anda orta veya az hasarlı... Buraya girilmez. Allah göstermesin girdin, çöktü. Biz bunun hesabını nasıl vereceğiz, veremeyiz. Senin orada 3-5 parça bir şeyin kalmış olabilir, bunları biz size taahhüt ediyoruz. Bizim için önemli olan can. Hangi ile isterseniz o ildeki yurtlarımız sizler için misafirhanedir. Her şey var orada. Bunlar evinde mi kaldı, kalsın. Biz her şeyinizi temin ederiz. Yeter ki bizi düşünce riskine sokmayın."
"SİZE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"
Kentsel dönüşümle ilgili vatandaşlara verilen sözleri hatırlatan Başkan Erdoğan,
"Kentsel dönüşümle ilgili de sözümüz var. Sizi tekrar yerlerinize alacağız. Ama bizi ne olur böyle bir riskin içerisine atmayın. Daha önce de anlattım. Özellikle kendi oturduğum bölgede, Üsküdar'da vatandaşlar toplandı. Dedim ki "Benim bir ricam var. Gelin kentsel dönüşümde bize yardımcı olun. Evlerinizi boşaltın, kiraya çıkın. Kiranızı biz ödeyeceğiz. Biz bu binaları bir an önce yıkalım ve yerine çok daha güzelini yapıp sizi bunlara yerleştirelim Kabul edenler oldu, etmeyenler oldu. Kabul edenlerin binasını yıktık, yenisini yaptık. Hatta Çamlıca Camii'nin hemen alt kesimindeki bölgede başladık.
RANTSAL DÖNÜŞÜM DİYORLLAR AMA...
Geçenlerde önümü kestiler. Dediler ki "Başkanım biz yanlış yaptık evimizin yıkılmasına fırsat vermedik. Ama şimdi gördük ki buralar bambaşka oldu. Fiyatlar 1'e 5 - 10 arttı. Ne olur bizimkileri de yıkın." Dedim ben talimatı vereceğim ama tekrar yanlış yapmayalım. Biz bu işin önüne geçeceğiz ve size her türlü desteği vereceğiz. Söz. Baktım ki vinçler gelmiş, orada da bu işe başlamışlar. Fakat gerçekten Çamlıca'nın altı şu anda yoğun inşaat çalışması halinde. Ama yepyeni, çok farklı bir semt meydana geldi. Bizde devlet- millet kaynaşması olduktan sonra buralar kentsel dönüşümde gerçekten farklı bir dönüşüm yapıyorlar. Hani muhalefet CHP olsun diğer yandaşları olsun onlar da buna rantsal dönüşüm diyorlar. Doğru, biz yapıyoruz benim vatandaşım bundan rant elde edecekse etsin." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diriliş Ertuğrul hayranlarına müjde! 4.5 yıllık aranın ardından yerine geçecek dizi belli oldu!
- Refah Payı ÇARKI ÇEVİRDİ! Memura Altın değerinde ödül! 90 günde %10,52 artışla 8.732 TL! Seyyanen zam eklenecek mi?
- GS-Medipol Başakşehir Maçı ÖZETİ | ZTK Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi kaç kaç bitti?
- Avrasya Tüneli son dakika | Avrasya Tüneli araç girişine neden kapatıldı, ne zaman açılacak? Kaç km?
- Ramazan ayının 14. günü okunacak sureler | İsra suresi 105-106 ayet tefsiri ve okunuşu! Fazileti nedir? Türkçe Arapça...
- SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ YSK 2023 | Başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Şartları ve görevleri neler?
- Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında? Kadir Gecesi'nde ne oldu, fazileti nedir? 2023 DİYANET dini günler takvimi
- GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 5 Nisan motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...
- ÖGG 2023 sınavı ne zaman yapılacak son dakika? 102. dönem ÖGG sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- 14 MAYIS SEÇİM ANKETİ 2023 | Başkan Erdoğan +8,10 puan üzerinde! İlk rakamlar Yüzde 47-42-7.7! Cumhur İttifakı oy oranı...
- TUS sınav giriş yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? TUS 2023 kontenjanları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?