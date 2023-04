Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan gündeme özel açıklamalar! Ekonomide hangi adımlar atılacak?

"NATO ÇADIRLARINDAN ÜRETMEK İSTİYORUZ"

NATO'dan ve İsveç'ten gönderilen çadırların Türkiye'de üretileceğini açıklayan Başkan Erdoğan, NATO'nun gönderdiği çadırlar çok çok farklılık arz ediyor. Bunlar hakikaten alışılmış çadırlardan değil. İçindeki bütün klimatik sistemlere varıncaya kadar var. Bunlardan 5 adet bize gönderin dedik. Benzer bir çadır İsveç'te de var onlar da bize gönderdiler. İnşallah seçimden sonra özellikle gerek Kızılay gerek AFAD bu modelleri alıp ülkemizde üretelim istiyorum. Konteynerlerde, prefabriklerde nasıl bunu başardıysak bunu da başarmak istiyorum. İnsanlarımızın temel ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılamamız gerekiyor. Bunun içinde barınma önemli bir yer temin ediyor, beslenme önemli bir yer teşkil ediyor." dedi.

"YÜKSEK KİRALARIN HESABINI SORACAĞIZ"

Yaptığımız iftarlarda bakıyorum depremzedelerimizin bazılarının gözleri yaşlı ama bakıyoruz yine "Biz memleketimize gidelim." diyorlar. Bazı şikayetleri de var. Kiralar oralarda çok yüksek olduğundan şikayet ediyorlar. Biz de diyoruz ki bunların üzerine üzerine gideceğiz, yüksek kiraların üzerine de yargıyla gidip hesabını soracağız. Şu an yurtlarda kalanlar çok çok memnunlar. "Devletimiz bizi açıkta bırakmadı." diyorlar.

"YURTLARIMIZ HEPSİ İÇİN MİSAFİRHANE"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem bölgelerindeki riskli yapılara girilmemesi konusundaki uyarılarına değinen Başkan Erdoğan, depremzedelerin evlerinde kalan eşyalarının temin edileceğini açıkladı.

Başkan Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız "Bu binaya girilmez." diyor. Ben de vatandaşıma diyorum ki, "Benim Bakanlığım böyle dediyse buralara girmeyin. "Eşyalarımı alacağım" sakın ha! Burası şu anda orta veya az hasarlı... Buraya girilmez. Allah göstermesin girdin, çöktü. Biz bunun hesabını nasıl vereceğiz, veremeyiz. Senin orada 3-5 parça bir şeyin kalmış olabilir, bunları biz size taahhüt ediyoruz. Bizim için önemli olan can. Hangi ile isterseniz o ildeki yurtlarımız sizler için misafirhanedir. Her şey var orada. Bunlar evinde mi kaldı, kalsın. Biz her şeyinizi temin ederiz. Yeter ki bizi düşünce riskine sokmayın."

"SİZE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Kentsel dönüşümle ilgili vatandaşlara verilen sözleri hatırlatan Başkan Erdoğan,

"Kentsel dönüşümle ilgili de sözümüz var. Sizi tekrar yerlerinize alacağız. Ama bizi ne olur böyle bir riskin içerisine atmayın. Daha önce de anlattım. Özellikle kendi oturduğum bölgede, Üsküdar'da vatandaşlar toplandı. Dedim ki "Benim bir ricam var. Gelin kentsel dönüşümde bize yardımcı olun. Evlerinizi boşaltın, kiraya çıkın. Kiranızı biz ödeyeceğiz. Biz bu binaları bir an önce yıkalım ve yerine çok daha güzelini yapıp sizi bunlara yerleştirelim Kabul edenler oldu, etmeyenler oldu. Kabul edenlerin binasını yıktık, yenisini yaptık. Hatta Çamlıca Camii'nin hemen alt kesimindeki bölgede başladık.

RANTSAL DÖNÜŞÜM DİYORLLAR AMA...

Geçenlerde önümü kestiler. Dediler ki "Başkanım biz yanlış yaptık evimizin yıkılmasına fırsat vermedik. Ama şimdi gördük ki buralar bambaşka oldu. Fiyatlar 1'e 5 - 10 arttı. Ne olur bizimkileri de yıkın." Dedim ben talimatı vereceğim ama tekrar yanlış yapmayalım. Biz bu işin önüne geçeceğiz ve size her türlü desteği vereceğiz. Söz. Baktım ki vinçler gelmiş, orada da bu işe başlamışlar. Fakat gerçekten Çamlıca'nın altı şu anda yoğun inşaat çalışması halinde. Ama yepyeni, çok farklı bir semt meydana geldi. Bizde devlet- millet kaynaşması olduktan sonra buralar kentsel dönüşümde gerçekten farklı bir dönüşüm yapıyorlar. Hani muhalefet CHP olsun diğer yandaşları olsun onlar da buna rantsal dönüşüm diyorlar. Doğru, biz yapıyoruz benim vatandaşım bundan rant elde edecekse etsin." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...