’Dönüşüm muhteşem olacak’ dediler 6 aydır çivi bile çakmadılar! CHP anlayışı İzmir’de de duvara tosladı









Deprem sonrası enkaza dönen Rıza Bey, Doğanlar, Yağcıoğlu ve Yılmaz Erbek apartmanları ile Emrah ve Barış Sitesi arsalarında da çok kısa sürede yeni binalar yükseldi. TOKİ bugüne kadar ise İzmir'de 5 bin 61 deprem konutunu tamamladı. 2 bin 245 konutta oturulmaya başlandı. Yerinde dönüşümle yapılan bin 404 konutun tamamında hak sahipleri oturuyor. Rezerv alanda da etap etap binalar teslim ediliyor.