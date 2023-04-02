'Dönüşüm muhteşem olacak' dediler 6 aydır çivi bile çakmadılar! CHP anlayışı İzmir’de de duvara tosladı
İzmir'de CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm çalışması da yalan oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 25 Eylül 2022’de temelini attığı Gaziemir dönüşüm bölgesi konutlarının inşasında en ufak ilerleme olmadı. Oysa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentteki afet konutlarını 1 yılda tamamladı.
İzmir'de, 15 yılda sadece 960 konut yapabilen CHP'li Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşümü de yılan hikâyesine döndürdü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Eylül 2022'de, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki kentsel dönüşüm bölgesinin temelini coşkulu bir törenle attı. Geçtiğimiz ay Gaziemir/Aktepe Kentsel Dönüşüm Alanı 1'inci etap çalışmaları sırasında, önlem almadan yapılan kazı sonucu, bölgeden geçen iki şeritli yolun bir bölümü çöktü.
Kılıçdaroğlu'nun 6 ay önce attığı temeldede bir arpa boyu yol alınamaması 'Birinci derecede deprem bölgesinde yer alan İzmir'i olası bir afete nasıl hazırlayacak?' sorusunu akıllara getirdi.
Deprem sonrası enkaza dönen Rıza Bey, Doğanlar, Yağcıoğlu ve Yılmaz Erbek apartmanları ile Emrah ve Barış Sitesi arsalarında da çok kısa sürede yeni binalar yükseldi. TOKİ bugüne kadar ise İzmir'de 5 bin 61 deprem konutunu tamamladı. 2 bin 245 konutta oturulmaya başlandı. Yerinde dönüşümle yapılan bin 404 konutun tamamında hak sahipleri oturuyor. Rezerv alanda da etap etap binalar teslim ediliyor.
30 Ekim 2020'de İzmir'i vuran deprem sonrası Bayraklı'nın 3 mahallesinde 75 bin metrekareyi bulan 7 ayrı bölgede bir yılda binlerce konut inşa edildi. Başkan Erdoğan hak sahiplerine anahtarlarını törenle teslim etti.
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