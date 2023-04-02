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Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 3,5 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2023
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Malatya’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 3,5 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Akçadağ ilçesinde gece saatlerinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 04.37 deprem meydana geldi. AFAD tarafından Akçadağ merkez üslü depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.


İlk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.04.02 04:48:55 39.7918 27.9603 8.9 -.- 2.7 -.- CAYPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2023.04.02 04:37:17 39.7895 27.9230 8.6 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-(BALIKESIR) İlksel
2023.04.02 04:37:08 38.4620 37.9943 5.0 -.- 3.4 3.4 KARAMAGARA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.02 04:35:14 38.4385 38.0225 5.0 -.- 2.9 -.- ESENLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.02 04:22:51 37.7318 27.8950 11.1 -.- 2.0 -.- BOCEK-(AYDIN) İlksel
2023.04.02 04:16:53 37.8888 36.4753 8.9 -.- 1.8 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.02 03:54:12 38.3892 37.2470 5.5 -.- 1.3 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel


2023.04.02 03:47:30 38.4345 37.3307 8.8 -.- 1.3 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.02 03:42:16 38.4455 38.0338 5.0 -.- 2.0 -.- YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.02 03:27:09 39.3577 23.1107 14.4 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.04.02 02:43:21 36.8023 36.4265 9.1 -.- 1.8 -.- YOLUKLAR-HASSA (HATAY) İlksel
2023.04.02 02:41:19 36.6067 36.4108 7.2 -.- 1.8 -.- KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.04.02 02:38:37 37.9380 36.2795 5.3 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.02 02:33:02 36.0728 36.1370 5.0 -.- 1.8 -.- YUKARIOKCULAR-(HATAY) İlksel
2023.04.02 02:06:33 38.5458 40.4593 11.3 -.- 2.2 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

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