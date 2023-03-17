CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP görüşmesi neden ertelendi? Kılıçdaroğlu 18 Mart tepkilerine rağmen gitmek istemiş

KILIÇDAROĞLU HDP'YE TAVIRLI MI?

Ayşenur Arslan, CHP'nin kurmay heyetine "Kılıçdaroğlu'nun cevabı tavırlı mı, bir sıkıntı mı var" diye sorulduğunu ifade ederek verilen cevabı şu sözlerle aktardı:

"Kurmay heyetine 'Kılıçdaroğlu'nun cevabı tavırlı geldi sıkıntı mı var' diye sormuşlar. 'Hayır, eş başkanlar yarın da sel bölgesinde olabilir, bir sıkıntı yok' yanıtı vermiş kurmaylar. HDP ile Kılıçdaroğlu ziyaretinde bir kriz yok. İki taraftan gelen mesajlar böyle. Erteleme talebi HDP'den gitmiş. Önümüzdeki günlerin başında görüşme ihtimali olması yüzde 100'e yakın ihtimal."