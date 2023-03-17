CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP görüşmesi neden ertelendi? Kılıçdaroğlu 18 Mart tepkilerine rağmen gitmek istemiş
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masadan kalkmasının ardından HDP kartını oynayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, koalisyonun ortak adayı olarak açıklandıktan sonra da HDP ile pazarlık masasına oturacağını açıklamıştı. 18 Mart olarak belirlenen pazarlık tarihi, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne denk gelmesi nedeniyle kamuoyundan büyük tepki çekti. Gelen tepkilerin ardından Kılıçdaroğlu'nun yoğun programını bahane eden CHP tarafı görüşmeyi önümüzdeki haftaya ertelediği belirtilmişti ancak Kılıçdaroğlu'nun randevusunun HDP tarafından ileri bir tarihe ertelendiği ortaya çıktı. Görüşmenin ertelenmesiyle ilgili sorulan soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bunu bana değil, ev sahibine sorun" ifadelerini kullandı.
Masaya zorla döndürdüğü Meral Akşener'in de sesini kısan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı koalisyonda hakimiyeti sağlamaya çalışırken bir yandan da HDP'yi masa denklemine eklemlemek için hızlı hareket ediyor.
Öyle ki planları zamanında yetiştirebilmek için 18 Mart gibi Türkiye için çok önemli bir sembolü dahi PKK'nın uzantısı HDP ile görüşmek için engel saymadı.
MİLLET ŞEHİTLERİNİ ANARKEN KILIÇDAROĞLU HDP'DE OLACAKTI
Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü saat 13.00'da HDP'ye gerçekleştireceği ziyaret ileri bir tarihe ertelendi. Seçim sürecinde kendisine destek isteyecek olan 6'lı masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü güdümündeki HDP'li isimlere ne tür imtiyazlar vereceği merakla bekleniyor.
PKK ÖVDÜ, HDP ÇAĞIRDI, O DA GİDİYOR
PKK elebaşlarının sık sık övdüğü ve Cumhur İttifakı'na karşı desteklediklerini belirttikleri Kılıçdaroğlu'nun HDP tarafından çağırılması sonrasında bu ziyaretin 18 Mart'ta gerçekleşmesi planlanıyordu.
HDP, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası, "Ziyarete bekliyoruz" mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu ise CHP'li kurmayların planlamaları yaptığını belirterek, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim" demişti.
MASAYA OTURMAYA MECBUR KALDI
Seçimleri kazanabilmek için PKK'nın meclis şubesi HDP ile masaya oturmayı zorunluluk olarak gören Kılıçdaroğlu, kendisinden beklenen adımı atmaya hazırlanıyor.
CHP'DEN 18 MART ÇARKI! TEPKİLER SONRASI ÖZGÜR ÖZEL'DEN "YOĞUNLUK" BAHANESİ!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile 18 Mart'ta yapmayı planladığı görüşme büyük tepki çekmişti. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olması nedeniyle Kandil'in siyasi uzantısı HDP ile görüşmenin bu tarihe alınması kamuoyu tarafından eleştiri yağmuruna tutulurken, CHP'den çark sinyali geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te gelen soru üzerine HDP ile görüşme tarihinin yarına (17 Mart) çekilmeye çalışıldığını söyledi.
ZİYARETİ İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ
CHP'nin 18 Mart çarkına HDP'den yanıt geldi. HDP, cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini ileri bir tarihe erteledi.
TEPKİLERE RAĞMEN GİTMEK İSTEMİŞ!
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP arasında yapılması planlanan görüşmenin tepkiler yüzünden ertelenmediği ortaya çıktı. Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, HDP'nin ziyaretinin ertelenmesine ilişkin soruya "Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız" dedi.
CHP'nin kanalı Halk TV'de program sunan Ayşenur Arslan, HDP ile Kılıçdaroğlu arasında planlanan görüşmenin ertelemenmesinin perde arkasını anlattı.
Arslan, HDP'nin "Sel felaketi nedeniyle eş başkanlarımız sahada, erteleme talebi bizden gitti. Program yeniden netleştiğinde bilgilendirme yapılacak" açıklaması yaptığını paylaştı.
KILIÇDAROĞLU HDP'YE TAVIRLI MI?
Ayşenur Arslan, CHP'nin kurmay heyetine "Kılıçdaroğlu'nun cevabı tavırlı mı, bir sıkıntı mı var" diye sorulduğunu ifade ederek verilen cevabı şu sözlerle aktardı:
"Kurmay heyetine 'Kılıçdaroğlu'nun cevabı tavırlı geldi sıkıntı mı var' diye sormuşlar. 'Hayır, eş başkanlar yarın da sel bölgesinde olabilir, bir sıkıntı yok' yanıtı vermiş kurmaylar. HDP ile Kılıçdaroğlu ziyaretinde bir kriz yok. İki taraftan gelen mesajlar böyle. Erteleme talebi HDP'den gitmiş. Önümüzdeki günlerin başında görüşme ihtimali olması yüzde 100'e yakın ihtimal."
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