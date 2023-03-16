Kılıçdaroğlu HDP’ye ne vadediyor? 18 Mart tarihi tesadüf mü? Akşam yazarı Kurtuluş Tayiz: Türk milletinden intikam alınıyor

Türkiye İşçi Partisi'nı burada vurgulamak lazım çünkü kendileri Meclis'te en ağır ifadeleri kullanan devleti hedef alan bir yapı ile Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Bu sırada Mithat Sancar maddeleri sıralamaya, Demirtaş cezaevinden mektuplar yazmaya başladı. Zaman içinde göreceğiz HDP'nin görüşleri masaya da gelecek. Zaten bunlar yapılmış olan Ortak Mutabakat Metni'nde yer alıyor. Özerk yönetim, kayyumların kaldırılması bunların hepsini göreceğiz. 6'lı masa ya da Millet İttifakı ilerleyen dönemlerde inisiyatif olarak HDP'nin çizgisine kayacak."