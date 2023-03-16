Kılıçdaroğlu HDP’ye ne vadediyor? 18 Mart tarihi tesadüf mü? Akşam yazarı Kurtuluş Tayiz: Türk milletinden intikam alınıyor
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu,18 martta HDP'yi ziyaret edecek. Görüşmede HDP'nin 11 maddelik talepleri ele alınacak. Kılıçdaroğlu HDP'den destek isteyecek. Ancak ziyaret için seçilen tarih dikkat çekici. 18 Mart yani Çanakkale zaferiyle Afrin'in terör örgütü PKK işgalinden kurtarılışının yıl dönümü. Tartışmalı ziyaret için neden bu tarih seçildi? Tepkiler neler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ve Akşam yazarı Kurtuluş Tayiz değerlendirdi. Ahmet Yelis, “Özerk yönetim, kayyumların kaldırılması bunların hepsini göreceğiz. 6’lı masa ya da Millet İttifakı ilerleyen dönemlerde inisiyatif olarak HDP’nin çizgisine kayacak.” Derken Kurtuluş Tayiz, “Yüzde 100 kasıtlı olarak seçilmiş bir gün. Bir tür intikam alınıyor Türk milletinden. Türkiye’nin gelecek yüzyılını karartmak isteyen bir proje. Proje bir koalisyonla yerle yeksan etmek istiyorlar.” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'kumar masası' diyerek terk ettiği sonra otel odalarında yapılan görüşmelerden sonra tekrar bir araya gelen 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü saat 13.00'te HDP'yi ziyaret edecek. Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı koalisyonda hakimiyeti sağlamaya çalışırken, bir yandan da HDP'yi masaya oturmanın planları yapıyor.
Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan itiraf gibi bir açıklama geldi. Sezgin Tanrıkulu devletin güvenliği ve bekası için kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen kişilere Millet İttifakı iktidarında göreve dönme sözü verdi, "İktidar olursak helalleşme yasası çıkaracağız" dedi.
Bunun yanında PKK'da "muhalefet güçleniyor" sevinci yaşanıyor. PKK elebaşı Murat Karayılan, "Masa dağılmadı, muhalefet bu süreçte güçlendi." diyerek koalisyona mesaj gönderdi. Meral Akşener ise Selahattin Demirtaş'ın mektubuna yine sessiz kaldı. Bunun yanında koalisyonda 9 Nisan pazarlığı yaşanıyor. Küçük partilerin vekil önerisinden parti tabanları rahatsız. 6'lı Masa, yol haritasını gösteren 'Ortak Mutabakat Metni'yle terörle mücadelede BM, Avrupa Konseyi ve AGİT gibi uluslararası teşkilatların kararlarına uyma sözü verdi. Bu vaat, Millet İttifakı'nın olası iktidarında PKK/YPG ve FETÖ'ye yönelik operasyonların duracağı, KHK'lıların da göreve iade edileceği anlamına geliyor.
Peki FETÖ ve PKK'ya koruma mesajı ne anlama geliyor? Kılıçdaroğlu HDP'ye ne vadediyor? 18 Mart tarihi tesadüf mü? Tartışmalı ziyaret için neden bu tarih seçildi? HDP 'adayımız Kılıçdaroğlu' diyecek mi? İYİ Parti ne yol çizecek? Siyaset gündeminin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ve Akşam yazarı Kurtuluş Tayiz değerlendirdi.
Ahmet Yelis'in öne çıkan sözleri:
Meral Akşener HDP eşittir PKK ifadelerinden bugün resmen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından HDP ile yapılacağı görüşmeye geldik. Özellikle Millet İttifakı'nın HDP'nin inisiyatif alanına girmesinin en önemli sebebi masanın önce 5'liye düşüp sonra tekrar 6'lı çıkmasıyla oldu. Bu sırada HDP inisiyatifi hemen ele geçirdi. Ve ziyaret mesajları geldi. Arada Kemal Kılıçdaroğlu, Sol Parti ve TİP ile bir araya geldi. Meral Akşener masaya döndüğünde bunları buldu.
Türkiye İşçi Partisi'nı burada vurgulamak lazım çünkü kendileri Meclis'te en ağır ifadeleri kullanan devleti hedef alan bir yapı ile Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Bu sırada Mithat Sancar maddeleri sıralamaya, Demirtaş cezaevinden mektuplar yazmaya başladı. Zaman içinde göreceğiz HDP'nin görüşleri masaya da gelecek. Zaten bunlar yapılmış olan Ortak Mutabakat Metni'nde yer alıyor. Özerk yönetim, kayyumların kaldırılması bunların hepsini göreceğiz. 6'lı masa ya da Millet İttifakı ilerleyen dönemlerde inisiyatif olarak HDP'nin çizgisine kayacak."
"BU HDP'NİN DEĞİL PKK'NIN TALEPLERİDİR"
Kurtuluş Tayiz'in öne çıkan sözleri
"HDP'nin tutum belgesi medyada da izleyebildiğim kadarıyla yeterince tartışılmıyor. Bunun sebebi bu tutum belgesinin içeriğiyle ilgili. Bu tutum belgesinde çok önemli maddeler yer alıyor. Birinci maddede yerel yönetimlere yetki ve kaynak devrinden bahsediliyor. Burada özerklik diyebileceğimiz bir yönetim modeline kapı aralanıyor. Terör uzantısı siyasi partinin bir de bölgenin kaynaklarıyla kendini finanse etmesi talebi söz konusu.
İkinci maddede ise HDP'li sanıkların bırakılması falan değil terör örgütü PKK- KCK - HDP bütün bu sanıkların tamamen serbest bırakılmasını öngören bir madde. Üçüncü madde PKK'nın belediyeciliğine yeşil ışık yakan, kayyumlara son verilmesinden bahsediyor. Dördüncü madde "Kürt sorunu" başlığını içeriyor. Diyor ki devlet dağda PKK ile Meclis'te de HDP ile müzakere edecek masaya oturacak bir çözüm yolu bulacak.
6'ncı madde İstanbul Sözleşmesi'nin geri getirilmesini içeriyor. Küreselcilerin programı. 8'inci madde KHK'larla devletten kamudan atılan FETÖ ve PKK'lıların geri getirilmesini içeriyor. Demokratik anaya başlığı altında Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasasını etnik ve dini kimliklere göre ayrıştırılmasını ve bunun anayasal güvenceye bağlanmasını içeriyor. 11 maddeyi baştan sona inceledim. Bu HDP talebi falan değil bu PKK talepleridir. Bunların hepsi PKK'nın talepleridir. Türkiye'de özerklik istiyor. Anayasal olarak o bölgenin ayrı yönetilmesine yeşil ışık yakılmasını istiyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN ÇALDIĞI KAPI NEREYE AÇILIYOR?
Kemal Kılıçdaroğlu 18 Mart'ta HDP'nin kapısını çaldığında o kapının nereye açıldığını bilelim. O kapı 100 yıl sonra yeni bir Sevr'e açılıyor. Bu da Türkiye'nin yeni yüzyılını karartabilecek bir döneme Türkiye'nin sürüklenmek istendiğini gösteriyor.
"TÜRK MİLLETİNDEN İNTİKAM ALINIYOR""
Yüzde 100 kasıtlı olarak seçilmiş bir gün. Bir tür intikam alınıyor Türk milletinden. Türkiye'nin gelecek yüzyılını karartmak isteyen bir proje. Proje bir koalisyonla yerle yeksan etmek istiyorlar."
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