Kandil HDP’den, HDP koalisyondan ne istiyor? Koalisyonun adayı ile HDP görüşmesinin perde arkasında ne var?

Kimin ne istediği çok açık ve belli. 6'lı masanın mutabakat metnine giren maddelerden belli. Kayyum atamaları, özerlik şartı gibi meselelere kadar buna benzer birçok şey var. Aslında CHP, HDP'nin söyledikleri kabul etmiş sayılır. HDP taleplerinin tartışılması için cumhurbaşkanı adayı ile konuşacağız mesajları veriyor. Aslında bu iş arka planda bitti. PKK bu birlikteliği çok istiyor bu da demektir ki Batı bunu çok istiyor demektir. ABD ve Avrupa'da bu işi bu birlikteliği çok istiyor. Türkiye'ye yönelik hepsinin projesi var. CHP ve HDP birbirine girmiş durumda iç içeler peki masada yer alan muhafazakar ve milliyetçi geçinenler ne yapıyor? Toplumun gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar.