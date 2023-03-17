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Kandil HDP'den, HDP koalisyondan ne istiyor? Koalisyonun adayı ile HDP görüşmesinin perde arkasında ne var?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 17.03.2023 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
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Kandil HDP’den, HDP koalisyondan ne istiyor? Koalisyonun adayı ile HDP görüşmesinin perde arkasında ne var?

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli PKK'nın yayın organında 6'lı koalisyon ile ilgili ittifak ile ilgili itirafta bulundu, "Yeni sürecin öncüsü biz olacağız" dedi. 6'lı koalisyonda milliyetçi kanat yaşananlardan rahatsız. Öte yandan CHP-HDP’nin pazarlık masası 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde yapılacaktı ancak gelen tepkilerden sonra yoğunluk bahanesiyle ertelendi.  görüşmesi ertelendi. CHP-HDP görüşmesi neden ertelendi? CHP HDP’ye ne vaat verecek? Bakanlık pazarlığı masaya gelecek mi? Kandil HDP'den, HDP koalisyondan ne istiyor? Koalisyonun adayı ile HDP görüşmesinin perde arkasında ne var? Siyaseten sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ve Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel değerlendirdi.

Meral Akşener'in devirdiği kumar masasına geri dönmesiyle siyasi gardı düştü ve CHP-HDP ile görüşebilir mesajı verdi. 6'lı koalisyonun küçük ortakları ise HDP görüşmesine tam destek veriyor. 18 Mart'ta yapılması planlanan görüşeme milletten gelen tepkiler nedeniyle ertelendi. Bilindiği üzere 18 Mart Çanakkale Zaferi ve PKK'nın Afrin'den sürülmesinin yıl dönümü. Halkın tepkisiyle yoğunluk bahanesiyle pazarlık günü ertelendi.

Kemal Kılıçdaroğlu bugün MYP ve BTP ile görüşerek farklı uçlardaki partileri yanına çekmeye çalışırken asıl amacı olan HDP'yi merkeze çekme stratejisini ileri bir güne aldı. Bu sırada HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, PKK medyasına konuştu ve "Yeni sürecin inşasına HDP olarak öncülük edeceğiz. İttifaklarla hareket edeceğiz" dedi.

Peki CHP-HDP görüşmesi neden ertelendi? CHP HDP'ye ne vaat verecek? Bakanlık pazarlığı masaya gelecek mi? Kandil HDP'den, HDP koalisyondan ne istiyor? Koalisyonun adayı ile HDP görüşmesinin perde arkasında ne var? Siyaseten sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ve Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel değerlendirdi.

Mahmur Övür'ün öne çıkan sözleri:

"Tarihsel hafızamızı çok önemsemiyorlar. Bu masanın proje olduğunu düşünürsek aslında öyle olmaması gerekir. 2015'ten beri CHP-HDP ilişkisine baktığınız zaman HDP güzellemelerinin yapıldığı bir süreçten geçtik. CHP, HDP'nin barajı geçmesi için her evden bir oy kampanyası ile bu süreci yürüttü. İşte bu projenin son noktalarını yaşıyoruz. HDP üzerinden PKK'yı meşrulaştırma çabasının uzantısı. Öyle pervasız bir tarih seçiliyor ki 18 Mart üzerinden HDP'yi meşrulaştırma gibi bir proje bu. Burada geri adım atıyor olsa bile tarihi değiştiriyor olsa bile HDP meşrulaşmış oluyor. Bu tartışma kayıkçı kavganın ötesine geçmiyor. Pazarlık için yapılacakların alt yapısı.

Kimin ne istediği çok açık ve belli. 6'lı masanın mutabakat metnine giren maddelerden belli. Kayyum atamaları, özerlik şartı gibi meselelere kadar buna benzer birçok şey var. Aslında CHP, HDP'nin söyledikleri kabul etmiş sayılır. HDP taleplerinin tartışılması için cumhurbaşkanı adayı ile konuşacağız mesajları veriyor. Aslında bu iş arka planda bitti. PKK bu birlikteliği çok istiyor bu da demektir ki Batı bunu çok istiyor demektir. ABD ve Avrupa'da bu işi bu birlikteliği çok istiyor. Türkiye'ye yönelik hepsinin projesi var. CHP ve HDP birbirine girmiş durumda iç içeler peki masada yer alan muhafazakar ve milliyetçi geçinenler ne yapıyor? Toplumun gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar.

CHP, HDP'ye meydan okusa HDP masadan gidebilir mi? HDP, PKK'nın nefes alması için masa ne derse desin kabul etmek zorunda. Bu masanın büyük günahı da burada işte. CHP HDP'yi PKK karşısında siyasal alana çekmek yerine HDP'nin siyasal alanına CHP'yi çekiyor. Tehlikeli olan CHP'li seçmenin Kemalist, Atatürkçü seçmenin görmesi gereken bu işte. Burada Türkiye'nin kaosa sürüklenmesi var. Seçmenin görmesi gereken budur."

Melik Yiğitel'in canlı yayındaki sözleri:

"Takvime bakıp 18 Mart hangi gün diye demeye gerek yok. 18 Mart'ın ne olduğunu bilmemelerine imkan ve ihtimal vermiyorum. Eğer toplumda bu kadar sert tepki olmasaydı muhtemelen 18 Mart'ta görüşeceklerdi. Türk-Kürt kardeşliği falan diye toplumu kandıracaklardı ve böyle bir günü özellikle seçtiler. Ancak baktılar ki durum farklı çok tepki çektiler kendi tabanları da söylenince geri adım attılar. Burada amaç böyle bir tartışmak yaptırmaktı. Burada HDP'yi meşru zemine çekme, siyasi aktör gösterme çabası ki bence de bu pazarlığın bir boyutu.

6'lı koalisyon ve CHP ile HDP arasında karşılıklı bir mecburiyet ilişkisi var. HDP'nin gideceği bir yer yok. CHP'de HDP'nin yüzde 10 oyu olmadan olmayacağını biliyor. CHP burada HDP için daha legal bir çizgiye gel durumun zorlamıyor. HDP tutum belgesinde operasyonlara son verilmesini istiyor. Biz neden operasyonlara son verelim? HDP'nin misyonu PKK'nın angajmanlarını kabul ettirmek. HDP artık PKK'nın ajandasını yürütüyor. Mesele Kürt meselesi ya da özgürlük meselesi değil."

Kandil HDP’den, HDP koalisyondan ne istiyor? KANDİL HDP'DEN, HDP KOALİSYONDAN NE İSTİYOR?
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