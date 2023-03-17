CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Halil İbrahim sofrasına HDPKK da oturdu! Almanya'dan Öcalan'a selam yollayan Sezai Temelli: İttifaklar ile beraber hareket edeceğiz
CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonun HDP ile yaptıkları ittifak flörtlerinin gölgesinde dikkat çeken bir çıkış geldi. Terör örgütü PKK'nın bölücü yayın organında açıklamalarda bulunan HDP'li Sezai Temelli, "Bu iktidarı devirdiğimiz gün bir son değil bir başlangıç olacak. Ondan sonraki sürecin inşasına HDP öncülük edecek. İttifaklar ile beraber hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Kandil'deki terörist elebaşları 6'lı koalisyondan umutlu olduklarını dile getirmişti. Ancak CHP'nin, HDP ile yakın teması seçim süreci ile başlamadı. CHP birçok kez Türkiye karşıtlığını gizlemeyen parti 'HDP'nin yanında yer almaktan çekinmedi.
2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Binbir kaosun gölgesinde şartlı 'evet' ile aday seçilen Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörün siyasi ayağı HDP'den geldi.
HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.
Bu süreçte "HDP ile iş tutarım ama aynı masaya oturmam" tiyatrosu sahneleyen İYİ Parti de tüm dikkatleri üzerine topluyor.
İYİ PARTİ'DE HDP'Yİ 'AKLAMA' SEANSLARI
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmesine destek vererek, "HDP'liler de bizim seçmenimiz. Onlara da anlatacağız, onları da ikna etmeye çalışacağız. Dolayısıyla sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak HDP ziyaret etmesi kadar normal bir şey yok" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti ve HDP ilişkisinin önümüzdeki dönemlerde çokça konuşulacağının altını çizen Özlale, bu duruma var olma hakkı ve siyaset yapma özgürlüğü üzerinden yaklaşılması gerektiğini söyledi.
"HDP'NİN VAR OLMA HAKKINI TANIYORUZ, SEÇMENLERİNİN KAPISINI ÇALACAĞIZ"
Meral Akşener'in yardımcısının sözlerinin alt metninde terörle iltisaklı HDP'yi meşrulaştırma girişimi de vardı...
Ümit Özlale, HDP'yi Türkiye'nin 3. büyük partisi olduğunu söyleyerek, "HDP, 6 milyondan fazla oy aldı, Meclis'te grubu var. Biz yasama faaliyetlerini HDP ile beraber yapıyoruz" şeklinde konuştu.
ALİ BABACAN: "HDP TERÖRLE ARASINA MESAFE KOYDU"
Yaşananlar kamuoyunda büyük tepkilere neden olurken 6'lı koalisyonun ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında ortaklarını aklama telaşına girdi. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'terör ile arasına mesafe koyduğunu' öne süren Babacan, "Herhangi bir siyasi parti terörden yana olamaz, terör kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.
"HDP BİZE DESTEK VERİRSE ÇOK MUTLU OLURUZ"
Babacan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Millet İttifakı 6 partiden oluşuyor, masanın altında 6 parti var diye söylüyorlar. HDP ayrı bir ittifak içerisinde şu an. Teknik olarak burada olması mümkün değil. Millet İttifakı'nın ortak adayına daha fazla parti destek versin istiyoruz. HDP bize destek verirse çok mutlu oluruz.
"HDP TBMM'DE KONUŞSUN İSTİYORUZ"
Çalışmalarımızın içerisinde HDP yok. Her partiyle olduğu gibi HDP ile de bizim ayrı bir diyaloğumuz var. Konuşa konuşa çözeceğiz bu meseleleri. Herhangi bir siyasi parti terörden yana olamaz, terör kırmızı çizgimizdir. Meşru demokratik sistemle bu sorunları çözmek zorundasınız, herkes gelsin HDP de gelsin TBMM'de konuşsun istiyoruz.
"SADECE SİLAHLA TERÖRLE MÜCADELE OLMAZ"
Son terör olaylarından bazılarında HDP terörle arasına mesafe koydu. Terör ve şiddet bizim kırmızı çizgimiz. PKK, AB ve NATO tarafından resmen terör örgütü olarak kabul edilmiş bir örgüt. Sadece silah kullanarak terör örgütüyle mücadele edemezsiniz."
İTTİFAK RESMİYETE DÖKÜLDÜ
Tüm bu gelişmelerin ışığında 6'lı koasliyonun gölge ortağı HDP'den ittifakı resmiyete döken bir çıkış geldi.
PKK'nın yayın organı Medya Haber'de yayınlanan 'Kurdistan Gündemi' adlı bölücü programda konuşan HDPKK'lı Sezai Temelli, "Seçimler kesinlikle önemli. Her şeyden önce iktidarı hep birlikte devireceğiz. HDP ile, Emek Özgürlük ile, bu iktidara karşı var olan bütün ittifaklarla beraber (6'lı koalisyon) devireceğiz" ifadelerini kullandı.
"HDP ÖNCÜLÜK EDECEK, BERABER HAREKET EDECEĞİZ"
Sürece HDPKK'nın öncülük edeceğini dile getiren Temelli "Bu iktidarı devirdiğimiz gün bir son değil bir başlangıç olacak. Ondan sonraki sürecin inşasına HDP öncülük edecek. İttifaklar (CHP ve İyi Parti) ile beraber hareket edeceğiz" dedi.
KOALİSYONUN 7. ORTAĞI ALMANYA'DA PKK ETKİNLİĞİNE KATILDI!
Yaşananlar sıcaklığını korurken masanın 7. ortağı HDP'nin vekili Sezai Temelli, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen, PKK paçavraları ile donatılan ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük naralarının atıldığı sözde Nevruz etkinliğine katıldı.
HDP'Lİ SEZAİ TEMELLİ SEÇİMLER ÜZERİNDEN TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A SELAM GÖNDERDİ
Temelli, zafer işareti yaparak geldiği kürsüde, seçimde iktidarı göndereceklerini öne sürüp Öcalan'a selam gönderdi.
PKK ELEBAŞI KARASU'DAN ALTILI MASA'YA DESTEK: "TOPLUMDA UMUT YARATTILAR ERDOĞAN'I DEVİRECEĞİZ"
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu yayınladığı video ile Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren altılı koalisyonu destek verdi. Depremin ardından Altılı Masa'nın gücünün daha da arttığını söyleyen elebaşı, "Erdoğan'a en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık. Ne diyorlar 'Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz.' Bunun durması ancak demokratik değişimle olur. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) üzerine düşeni yapacak" dedi.
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