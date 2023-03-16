CHP'den 18 Mart çarkı! Tepkiler sonrası Özgür Özel'den "yoğunluk" bahanesi! HDP ile pazarlık tarihi değişiyor

Bu takvim değişikliği ile ilgili siyasi kaygıların etkili olduğunu söyleyebiliriz. 18 Mart bilindiği gibi Çanakkale Zaferi ve Afrin'in PKK'dan kurtarılışının yıl dönümü. İşte CHP'nin bu tarihte HDP ile görüşecek olması tepkilere yol açmıştı. Böylece 18 Mart'ta CHP-HDP görüşmesi gerçekleşmeyecek."

ÖZGÜR ÖZEL 18 MART ÇARKI SİNYALİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te yaptığı açıklamalarda HDP ile görüşmenin 18 Mart'tan 17 Mart'a çekilmesinin gündemde olduğu ile ilgili soruya yanıt verdi. Özel, görüşmenin yarına (17 Mart) çekilmesinin gündemde olduğunu doğrularken buna gerekçe olarak ise CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yoğun programını gösterdi.