CHP'den 18 Mart çarkı! Tepkiler sonrası Özgür Özel'den "yoğunluk" bahanesi! HDP ile pazarlık tarihi değişiyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile 18 Mart'ta yapmayı planladığı görüşme büyük tepki çekmişti. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olması nedeniyle Kandil'in siyasi uzantısı HDP ile görüşmenin bu tarihe alınması kamuoyu tarafından eleştiri yağmuruna tutulurken, CHP'den çark sinyali geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te gelen soru üzerine HDP ile görüşme tarihinin yarına (17 Mart) çekilmeye çalışıldığını söyledi.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu,18 martta HDP'yi ziyaret edecek. Görüşmede HDP'nin 11 maddelik talepleri ele alınacak. Kılıçdaroğlu HDP'den destek isteyecek. Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı koalisyonda hakimiyeti sağlamaya çalışırken, bir yandan da HDP'yi masaya oturmanın planları yapıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü yapacağı HDP'yi ziyaret öncesi flaş bir bilgi ortaya çıktı. Cumartesi yapılacak toplantı öncesi CHP ve HDP'li yetkililerin Diyarbakır'da bir araya geldiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti öncesi HDP İl Başkanlığında neler konuşuldu? Perde arkası bilgileri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
İlter Yeşiltaş'ın canlı yayında sır görüşmeye dair anlattıkları:
"CHP-HDP kanadında yeni bir gelişme yaşandı. 18 Mart'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak HDP'yi ziyaret edecekti. Bu ziyaret tarihi yarına yani 17 Mart Cuma'ya alınacak henüz bu konuda CHP'den resmi açıklama gelmedi.
Bu noktada takvim henüz tam anlamıyla netleşmiş değil ancak bu görüşme büyük ihtimalle yarın gerçekleşecek. Buna gerekçe olarak CHP'li Özgür Özel, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-21 Mart tarihleri arasında 2. Yüzyılın İktisat Kongresi programına katılacağını dile getirdi.
Bu programda sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil, ittifak içerisinde yer alan 5 Genel Başkan da katılacak. Bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu İzmir'de olacağı için görüşmenin Cuma gününe alınabileceği ifade edildi. Kılıçdaroğlu yarın HDP'nin yanı sıra MYP ve BTP ile de görüşecek.
Bu takvim değişikliği ile ilgili siyasi kaygıların etkili olduğunu söyleyebiliriz. 18 Mart bilindiği gibi Çanakkale Zaferi ve Afrin'in PKK'dan kurtarılışının yıl dönümü. İşte CHP'nin bu tarihte HDP ile görüşecek olması tepkilere yol açmıştı. Böylece 18 Mart'ta CHP-HDP görüşmesi gerçekleşmeyecek."
ÖZGÜR ÖZEL 18 MART ÇARKI SİNYALİ
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te yaptığı açıklamalarda HDP ile görüşmenin 18 Mart'tan 17 Mart'a çekilmesinin gündemde olduğu ile ilgili soruya yanıt verdi. Özel, görüşmenin yarına (17 Mart) çekilmesinin gündemde olduğunu doğrularken buna gerekçe olarak ise CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yoğun programını gösterdi.
"İLK TARİH HATALARI DEĞİL"
CHP'nin HDP ile görüşme tarihinden çark etmesi sonrası A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, "Tabi bu CHP'nin ya da 6'lı koalisyonun ya da Türkiye'deki muhalefetin ilk tarih hatası değil. Bunu bir hata olarak da görmüyor olabilirler. 6'lı koalisyon ilk kurulduğunda 28 Şubat'ta bir araya gelmişlerdi.
28 Şubat bizim milletimizin zihninde çok kötü yeri olan bir zamandır. Ona rağmen bu tarihi seçmişlerdi. Şimdi de Çanakkale gibi bu topraklarda yaşayan herkesin ortak duygusu olan bir günde Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde cumhurbaşkanı adayı olarak gidip HDP ile görüşmek için 18 Mart'ı seçiyorsunuz. Sosyal medyada buna dair tepkiler alınca da buna dair güncelleme ihtiyacı hissediyorsunuz ama sizin Çanakkale Zaferi'nin önemi ile alakalı hiçbir hassasiyetinizin olmadığını da aslında burada milletimiz görmüş oldu." dedi.
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