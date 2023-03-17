Bakan Murat Kurum deprem bölgesinde açıkladı: 298 bin bina yıkık ya da ağır hasarlı
Son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesi olan illerden Malatya'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, bölgede 298 bin binanın yıkık ya da ağır hasarlı olduğunu açıkladı. Bakan Kurum ayrıca bölgede 650 binin üzerinde bina inşa edeceklerini duyurdu. Kurum son olarak önümüzdeki hafta sözleşmesi imzalanan 32 bin konuttan 20 bininin temelinin Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle atılacağını söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesi olan illerden Malatya'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, bölgede 298 bin binanın yıkık ya da ağır hasarlı olduğunu açıkladı. Bakan Kurum ayrıca bölgede 650 binin üzerinde bina inşa edeceklerini duyurdu. Kurum son olarak önümüzdeki hafta sözleşmesi imzalanan 32 bin konuttan 20 bininin temelinin Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle atılacağını söyledi.
Kurum'un konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:
Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut kampanyasını başlattığımızı Cumhurbaşkanımız duyurmuştu. Deprem bölgesinde toplam 32 bin inşasına başlamış olduk. 1 yıl içerisinden 319 bin konut, toplamda ise 650 bin konutu hak sahiplerine teslim edeceğiz.
Önümüzdeki hafta itibarıyla sözleşmesini imzaladığımız 32 bin konuttan 20 bininin temellerini Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle 11 ilimizde eş zamanlı atacağız.
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