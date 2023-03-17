6’lı koalisyonda krizin adı HDP! Görüşme öncesi kılıçlar çekildi

İstifanın eşiğinde olduğu iddia edilen Yavuz Ağıralioğlu ve parti içindeki diğer milliyetçi siyasilerin de HDP ile yakınlaşmadan oldukça rahatsız olduğu biliniyor.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise geçen yıl bu ihtimale dair yaptığı açıklamada, "HDP'nin bulunduğu bir ittifakta elbette bulunmayız" demiş ve kapıları kapatmıştı.

İYİ Parti ve Demokrat Parti'nin bu tutumuna rağmen DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ise HDP ile müzakerelere destek veriyor.