Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu’nun planını deşifre etti: Merkezde HDP var

Terörle mücadeleye baktığınız zaman şehitleri anma günü dediğiniz zaman konu merkezi olarak PKK'ya geliyor. CHP'de bu terör örgütünün siyasi uzantısı olduğunu ret etmeyen bir oluşumla cumhurbaşkanlığı hayaliniz doğrultusunda Türkiye'nin geleceği ile ilgili pazarlık başlıklarının olduğu bir görüşmeye hazırlanıyorsunuz. İşte bunlar çelişince MİLLET böyle geri adım attırır.

Kemal Kılıçdaroğlu: Ben bu saatten sonra değişmem, sofra büyüyecek

Hatırlanacağı üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masayı deviren açıklamalarından sonra açıklamalarının ardından Twitter hesabından videolu paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu "Ben bu saatten sonra değişmem. Sofra büyümek zorunda" dedi.