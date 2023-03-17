Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu'nun planını deşifre etti: Merkezde HDP var
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masadan kalkmasının ardından HDP kartını oynayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, koalisyonun ortak adayı olarak açıklandıktan sonra da HDP ile pazarlık masasına oturacağını açıklamıştı. 18 Mart olarak belirlenen pazarlık tarihi, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne denk gelmesi nedeniyle kamuoyundan büyük tepki çekti. Gelen tepkilerin ardından Kılıçdaroğlu'nun yoğun programını bahane eden CHP tarafı görüşmeyi önümüzdeki haftaya erteledi. 6'lı koalisyon cephesinde bunlar yaşanırken; 14 Mayıs sürecine sayılı günler kala sosyal medyada da Twitter üzerinden bir operasyon başladı. Sözde algoritma değişikliğine giden Twitter, özellikle PKK ve FETÖ yanlısı muhalif hesapları ön plana çıkarırken, milli hesaplara ise perdeleme yaparak operasyon çekti. A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, CHP ile HDP arasındaki temasa ilişkin detayları ve Twitter üzerinden sergilenen operasyonu değerlendirdi.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu,18 Mart'ta yani yarın HDP'yi ziyaret edecekti. Görüşmede HDP'nin 11 maddelik talepleri ele alınacak ve Kılıçdaroğlu HDP'den destek isteyecekti. Ancak planları istediği gibi gitmedi. Pazarlık masasının kurulması için 18 Mart tarihinin planlanması büyük tepkilere neden oldu. Gelen tepkilerin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun programının yoğun olduğunu öne süren CHP kanadı geri adım atarak program tarihini erteledi.
6'lı koalisyon masasında gücü tamamen eline geçiren Kılıçdaroğlu, diğer yandan da HDP'yi masaya oturtarak desteğini almayı amaçlarken; İYİ Parti kanadından gelecek tepkileri de bertaraf etmeyi amaçlıyor. A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, CHP-HDP arasındaki flörtle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Okan Müderrisoğlu'nun canlı yayında öne çıkan sözleri:
"Ortada bir CHP-HDP meselesi var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı kimliği ile masaya getiremeyeceği isimleri bir sofrada buluşturmak gibi farklı strateji üretti. Bugün MYP ve BTP'yi ziyaret edecek. Kendince kaplama alanını en uçtaki soldan en uçtaki sağa kadar farklı yelpazede genişletme çabası içinde. Taktik bölümlerini geçip stratejik kısımlara geldiğinizde merkezde HDP var.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü. Acele işe şeytan karışıyor, yapmaya çalıştığınız işin kamuoyuna anlatım biçimiyle arkasındaki ilişki biçimi arasındaki tutarsızlık ve dengesizlik böyle garabet kararları ortaya çıkarıyor. Hesaba katmadığınız ama toplumun hassasiyetleriyle örtüşen başlıkları görünce bu kez de geri adım atmak zorunda kalıyorsunuz. Topluma bunu izah etmek öyle kolay değil. Türkiye'nin her karışında şehit kanı var.
Terörle mücadeleye baktığınız zaman şehitleri anma günü dediğiniz zaman konu merkezi olarak PKK'ya geliyor. CHP'de bu terör örgütünün siyasi uzantısı olduğunu ret etmeyen bir oluşumla cumhurbaşkanlığı hayaliniz doğrultusunda Türkiye'nin geleceği ile ilgili pazarlık başlıklarının olduğu bir görüşmeye hazırlanıyorsunuz. İşte bunlar çelişince MİLLET böyle geri adım attırır.
Kemal Kılıçdaroğlu: Ben bu saatten sonra değişmem, sofra büyüyecek
Hatırlanacağı üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masayı deviren açıklamalarından sonra açıklamalarının ardından Twitter hesabından videolu paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu "Ben bu saatten sonra değişmem. Sofra büyümek zorunda" dedi.
SOSYAL MEDYADA 14 MAYIS OPERASYONU!
Burada bir hesap içerisinde hesap var. Esasen Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alınmasında sonra ifşa edilen gerçeklerin içinde seçim süreçlerine müdahale, bu müdahalede sansür bunun yanında bazı bilgilerin üstünün örtülmesi bazılarının çarpıtılması bazılarının da özellikle öne çıkarılması faaliyetlerin algoritma içinde yapıldığı belirtildi. Hatta ABD'li istihbarat uzantılarının açık şekilde bu sürecin parçası olduğu yer yer uluslararası müdahalelerin de buna eklendiği herkes tarafından bilindiği bir gerçek.
Türkiye bunun bir istisnası değil ve olmayacak. Biz bu gerçeklikle tam 10 yıl önce Gezi olaylarının kalkışmaya dönüştüğü ve sokak hareketleriyle iktidarı gayrimeşru yollarla değiştirmeye dönük faaliyetlerin kamuoyunun manipüle edilme biçiminde bunu gördük. O günden sonra Türkiye Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne yani beka meselesinin yer aldığı kırmızı kitap denen ama mavi kapaklı kitaba sosyal medya operasyonları girdi. Bu tarihten sonra bu tehditlerin bertaraf edilmesi strateji belirlenmeye başlandı.
Türkiye bundan 10 sene önce ringde eli kolu bağlı yumruk yiyen boksör konumundaydı. Türkiye bu hadiselerin farkında. Bu algoritmaları yani yapay zeka destekli bu yönlendirmeleri fark eden ve çözebilen bir konumda. İletişim Başkanlığı'nda Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kuruldu. Bunun içinde yalan var, yanlış var. Özetle Türkiye'nin seçimleri Türk seçmenine bırakılmayacak kadar önemli diye düşünen kuruluşlar, istihbarat örgütleri ve ülkelerin 14 Mayıs seçimlerine ciddi olarak asıldıkları içeride ve dışarıda sosyal medya operasyonları kullanmaya iştah oldukları biliniyor.
Ama artık 10 yıl önceki Türkiye yok artık. Toplumu bu noktada aydınlatan ve gerekli adımı atan kesimler var. Bu işleri kesintisiz olarak yapıyorlar. Bu mücadele sert bir mücadele. Çaresiz bir Türkiye değil olup bitenin farkında ve gerekeni yapan bir Türkiye var."
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