HDP’nin 6’lı koalisyon üzerindeki baskısı: HDP çağrı yapıyor anında Millet İttifakı’nda karşılık buluyor

HDP KAYYUM AÇIKLAMALARI

HDP'liler sık sık "Kayyumlar rejimi anlayışına son verecek yasal düzenlemeler, bu rejimin yarattığı tahribatların giderilmesi ve kayyum mağdurlarının tüm haklarının iadesi için acildir" açıklamasında bulunuyor ve Millet İttifakı göreve geldiği takdirde bu talebi de yerine getirecek gibi duruyor.

Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına hdp zaten karşı. Bu karşıtlığını Türk askerine operasyon yetkisi veren tezkereye 'hayır' diyerek zaten ilan ediyorlar ancak bu kez Türkiye'nin diğer siyasi partilerine de çağrı yapıldı.

Bu çağrı Türkiye'nin kurucu partisi CHP tarafından yanıt buldu.