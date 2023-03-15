HDP'nin 6'lı koalisyon üzerindeki baskısı: HDP çağrı yapıyor anında Millet İttifakı'nda karşılık buluyor
HDP 2019 yılında yerel seçimlerde İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerde aday çıkarmadı ve Millet İttifakı adayını destekledi. 2019 yılında verilen destek, siyasi şantajı, tehditleri beraberinde getirdi. Millet İttifakı üyelerinin hdp şartlarına ılımlı yaklaşması, HDP'nin restlerine sessiz kalınması HDP'yi daha da cesaretlendirdi. İşte HDP'nin talep ettiği ve Millet İttifakı'nın uyguladığı ya da uygulayacağını vadettiği tüm gelişmeler...
HDP 2019 yılında yerel seçimlerde İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerde aday çıkarmadı ve Millet İttifakı adayını destekledi. Desteğin sonuç vermesi HDP'nin Millet İttifakı'na karşı elini güçlendirdi.
Bu desteği genel seçimlerde de vermek için birçok şart koydu-koymaya devam ediyor. Millet ittifakı üyelerinin şartlarına ılımlı yaklaşması, HDP'nin restlerine sessiz kalınması HDP'yi daha da cesaretlendirdi.
Terörden tutuklu HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması HDP'nin önceliği.
Millet İttifakı'nda başta CHP olmak üzere bu talebe yargının kararına bakmadan, Demirtaş'ın neden tutuklu olduğuna bakmadan olumlu yaklaşıyor.
HDP'nin taleplerinden biri de terörle bağlantısı nedeniyle görevden alınan belediye başkanlarının görevine iadesi.
HDP KAYYUM AÇIKLAMALARI
HDP'liler sık sık "Kayyumlar rejimi anlayışına son verecek yasal düzenlemeler, bu rejimin yarattığı tahribatların giderilmesi ve kayyum mağdurlarının tüm haklarının iadesi için acildir" açıklamasında bulunuyor ve Millet İttifakı göreve geldiği takdirde bu talebi de yerine getirecek gibi duruyor.
Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına hdp zaten karşı. Bu karşıtlığını Türk askerine operasyon yetkisi veren tezkereye 'hayır' diyerek zaten ilan ediyorlar ancak bu kez Türkiye'nin diğer siyasi partilerine de çağrı yapıldı.
Bu çağrı Türkiye'nin kurucu partisi CHP tarafından yanıt buldu.
SİHA VE İHA'LARA KARŞILAR
HDP'nin karşı olduğu başlıklardan biri de Türk İHA ve SİHA'ları...
Millet İttifakı'nın bazı temsilcileri bu konuda da HDP ile aynı çizgi de buluştu. Terörle bağlantısı nedeniyle kamu görevine son verilenlere sahip çıkıyor HDP ve bu konuda da muhalefete çağrı yaptı.
ÖZERKLİK TALEBİ
HDP'nin bu çağrısı da yanıt buldu. HDP temsilcileri sık sık türkiye'nin kırmızı çizgilerini yok sayıyor. "Özerklik ilanı" kelimelerini kullanma cesaretini bile gösterdiler...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da özerklik vaadinde bulunmuştu.
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, HDP'yi eleştiren açıklamalar yapmıştı. Sonrasında Özcan CHP'den ihraç edildi ve nedeni ise HDP isteğine bağladı.
Benzer süreçler daha önce de yaşanmıştı. HDP'ye tepkili isimler Milllet İttifakı üyesi partilerden ya gönderildi ya istifaya zorlandı ya da görevinden el çektirildi.
HDP İSTİYOR MİLLET İTTİFAKI UYGULUYOR
Kısacası, hdp talep ediyor... Millet İttifakı ya uyguluyor ya da uygulayacağnı vadediyor.
HDP çağrı yapıyor, çağrısı anında Millet İttifakı'nda karşılık buluyor.
HDP tehdit ediyor.. Millet İttifakı üyeleri tehdide boyun eğiyor...
Bu kez akıllara şu soru geliyor. Yerel seçimlerde verdiği desteğin diyetini ödeten CHP, desteği ile kazanılacak bir cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından hangi taleplerde bulunabilir?
İkinci bir soru da Millet ittifakı HDP'nin bu taleplerini reddedebilir mi? Geçmiş örneklere bakıldığında pek mümkün görünmüyor.
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