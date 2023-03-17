17 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’nin HDP sempatisi! CHP’den HDP’ye yaranma çabası mı? | ANALİZ

CHP’nin HDP sempatisi! CHP’den HDP’ye yaranma çabası mı? | ANALİZ

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2023 12:20
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart Cumartesi günü HDP'yi ziyaret etmesi planlanıyordu. Ancak söz konusu tarihin Çanakkale zaferinin yıldönümüne denk gelmesi tepkilere yol açınca CHP de oy kaygısı nedeniyle yoğunluğu gerekçe göstererek görüşmeyi erteledi. İki partinin ne zaman bir araya geleceği henüz belli değil. Ancak CHP'nin, HDP ile yakın teması seçim süreci ile başlamadı. CHP birçok kez Türkiye karşıtlığını gizlemeyen parti 'HDP'nin yanında yer almaktan çekinmedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İnşaat demirine ’Darphane’ takibi
İnşaat demirine 'Darphane' takibi
Konteyner kent çalışmaları! Kaç kişi barınacak?
Konteyner kent çalışmaları! Kaç kişi barınacak?
CHP’nin HDP sempatisi
CHP’nin HDP sempatisi
’’HDP öncülük edecek’’
''HDP öncülük edecek''
Kimlik oyunu! Millet sofra aldatmacası
Kimlik oyunu! Millet sofra aldatmacası
Faizler ve cezalar silinecek
Faizler ve cezalar silinecek
Moskova’da 4’lü toplantı ertelendi!
Moskova’da 4’lü toplantı ertelendi!
Terörle mücadeleden vazgeçme sözü!
Terörle mücadeleden vazgeçme sözü!
Alkış tartışması! TBMM’de yüksek tansiyon
Alkış tartışması! TBMM’de yüksek tansiyon
CHP-HDP görüşmesi ertelendi
CHP-HDP görüşmesi ertelendi
Deprem bölgesinde sel alarmı
Deprem bölgesinde sel alarmı
Yangında kül olan cami ibadete açılıyor
Yangında kül olan cami ibadete açılıyor
Daha Fazla Video Göster