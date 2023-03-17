CHP’nin HDP sempatisi! CHP’den HDP’ye yaranma çabası mı? | ANALİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart Cumartesi günü HDP'yi ziyaret etmesi planlanıyordu. Ancak söz konusu tarihin Çanakkale zaferinin yıldönümüne denk gelmesi tepkilere yol açınca CHP de oy kaygısı nedeniyle yoğunluğu gerekçe göstererek görüşmeyi erteledi. İki partinin ne zaman bir araya geleceği henüz belli değil. Ancak CHP'nin, HDP ile yakın teması seçim süreci ile başlamadı. CHP birçok kez Türkiye karşıtlığını gizlemeyen parti 'HDP'nin yanında yer almaktan çekinmedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN